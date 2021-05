Revaliderende Tiger Woods haalt inspiratie uit historische zege Phil Mickelson (50)

Phil Mickelson wordt toegejuicht door een uitzinnige menigte. De Amerikaanse golfheld schrijft geschiedenis door als vijftiger een major te winnen. Ⓒ foto GETTY IMAGES

AMSTERDAM - De symboliek droop er vanaf op Kiawah Island. Met de eindstreep in zicht voor de door corona zwaar getroffen Verenigde Staten, gaf Phil Mickelson het voorbeeld dat dromen soms werkelijkheid worden. De golflegende, die eigenlijk te oud was om nog met de beresterke jongere garde te kunnen wedijveren, presteerde met zijn zege in het USPGA Championship het schier onmogelijke. Daarmee schreef Mickelson geschiedenis, want als eerste speler van boven de vijftig jaar won hij een major.