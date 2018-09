FOTO - Gouweleeuw ziet Robben prachtig duiken

Gouweleeuw, bezig aan zijn derde seizoen in de Bundesliga, kwam Robben al vroeg in de wedstrijd tegen. De aanvaller stoomde over de rechterflank op toen de voormalige AZ-verdediger besloot een stevige tackle in te zetten.

Robben zag zijn landgenoot aankomen en sprong op om de aanslag te ontwijken. Daar slaagde hij in, maar de valpartij die volgde deed denken aan degene die een groot aantal Mexicanen nog altijd woedend maakt. Op het WK van 2014 ging Robben neer na een tackle van Rafael Marquez. Dat leverde Oranje een strafschop en uiteindelijk een plek in de kwartfinale op.

Arjen Robben gaat neer tegen Mexico. Ⓒ ANP

Ook zaterdagmiddag kreeg Robben, terecht, een vrije trap mee.

