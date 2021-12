Serdar Gözübüyük volgt Björn Kuipers op in elitegroep van scheidsrechterskorps UEFA

Gözübüyük wordt na Danny Makkelie de tweede Nederlander in de UEFA Elite Category. Tot afgelopen zomer behoorde ook Björn Kuipers daartoe, maar hij zette na de finale van het EK een punt achter zijn loopbaan.

Sander van der Eijk en Joey Kooij mogen vanaf volgende maand ook internationale duels gaan leiden. Beide beginnen in de zogenoemde Second Category. De Third Category is door UEFA opgeheven, waardoor Allard Lindhout en Jochem Kamphuis nu ook tot de Second Category behoren.

Eerder werd al bekend dat Bas Nijhuis internationaal niet meer in actie komt.

