WK baan: deceptie Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op de keirin

Kevin Quintero uit Colombia pakte de wereldtitel voor Matthew Richardson uit Australië en de Japanner Shinji Nakano.

Eerder veroverde Lavreysen wel WK-goud op de sprint en de teamsprint. Hoogland reed eerder op het WK ook twee keer naar goud: ook op teamsprint en de kilometer tijdrit.

Havik sluit WK af met negende plaats op puntenkoers

Yoeri Havik is als negende geëindigd op de puntenkoers. De 32-jarige Zaandammer was de titelverdediger op het onderdeel waarbij over 160 ronden zestien keer wordt gesprint om de punten.

Havik won nog wel de laatste sprint om de dubbele punten, maar kwam tekort om zich in de strijd om de medailles te mengen. Het goud was voor de Nieuw-Zeelander Aaron Gate met 123 punten. De Spanjaard Albert Torres was met 107 punten goed voor zilver. Het brons ging naar de Belg Fabio Van Den Bossche, die uitkwam op 95. Havik bleef steken op 52 punten.

Havik mag zijn WK toch als geslaagd beschouwen. Hij pakte dinsdag met Jan-Willem van Schip de wereldtitel op de koppelkoers, een onderdeel dat in tegenstelling tot de puntenkoers wel op het olympische programma staat.

Opnieuw goud Valente op omnium, Raaijmakers twaalfde

Jennifer Valente is opnieuw wereldkampioen geworden op het omnium. De 28-jarige Amerikaanse, tevens de olympisch kampioene, verdedigde haar wereldtitel van 2022 met succes. De meerkamp van het baanwielrennen is een olympisch onderdeel.

Valente begon als leidster van het klassement aan het afsluitende onderdeel, de puntenkoers, en hield haar voorsprong. Ze eindigde na de race over tachtig ronden met acht sprints op 145 punten. Zilver was na een spannende wedstrijd voor de Deense Amalie Dideriksen met 136 punten. Lotte Kopecky uit België veroverde het brons met 133 punten.

Marit Raaijmakers eindigde als twaalfde. De Nederlandse baanrenster, die Maike van der Duin verving op het omnium, begon met de achtste plaats op de scratch, het onderdeel waarop na dertig ronden wordt gesprint om de winst. Op de temporace, eveneens over dertig ronden met onderweg 26 keer een tussensprint om een punt, werd ze twaalfde. Na de achtste plaats op de afvalkoers, begon ze als elfde aan de afsluitende puntenkoers, waarmee ze het klassement afsloot met 66 punten.

Finucane verrast met wereldtitel sprint

De Britse Emma Finucane heeft de wereldtitel op de sprint veroverd. De 20-jarige in Wales geboren baanwielrenster versloeg in de finale over twee races de Duitse Lea Sophie Friedrich, die voor de derde keer op rij zilver pakte. Ellesse Andrews uit Nieuw-Zeeland greep het brons.

Finucane is de eerste Britse wereldkampioene op de sprint sinds Rebecca James in 2013. In de jaren daarvoor was landgenote Victoria Pendleton zes keer ’s werelds beste. Finucane rekende in de halve finales af met de Duitse Emma Hinze, de wereldkampioene van 2020 en 2021.

Hetty van de Wouw strandde in de achtste finales van het sprinttoernooi. Ze werd uitgeschakeld door Hinze.