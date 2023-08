WK baan: Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland naar finale keirin

Titelverdediger Lavreysen had in zijn heat de nodige moeite en finishte slechts als derde achter de Colombiaan Kevin Quintero en de Brit Jack Carlin. Slecht de eerste drie renners plaatsten zich voor de finale. Ook Hoogland werd derde in zijn heat achter de Australiër Matthew Richardson en de Japanner Shinji Nakano.

Lavreysen is de wereldkampioen van de afgelopen drie jaar, Hoogland werd in 2021 en 2022 tweede. Beiden hebben al twee wereldtitels op zak in Glasgow. Behalve de teamsprint won Lavreysen de sprint en Hoogland de kilometer tijdrit.

Op de keirin worden zes renners drie ronden op gang gebracht achter een brommer waarna ze, als die uit de baan is verdwenen, over drie ronden sprinten om de winst.