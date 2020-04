Olympische vlam niet meer zichtbaar in Fukushima

De vlam zou tot het einde van deze maand te bewonderen zijn in het J-Village, het nationale trainingscentrum van de Japanse voetballers in Fukushima. Premier Shinzo Abe riep dinsdag echter de noodtoestand uit in zijn land, wat betekent dat bedrijven worden gesloten en iedereen zoveel mogelijk binnen moet blijven.

De vlam, het symbool van de Olympische Spelen, arriveerde vorige maand in Japan. In Fukushima zou de fakkeloptocht door het land moeten beginnen, maar Japan besloot onlangs in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Spelen van Tokio een jaar uit te stellen. Het olympisch vuur blijft al die tijd wel branden, als baken van hoop. „De vlam is het licht aan het einde van de tunnel waar de hele wereld nu in zit”, zei IOC-voorzitter Thomas Bach.

Een lantaarntje met daarin de vlam zou de hele maand april voor het publiek te zien zijn in Fukushima, al was de toegang wel beperkt en moesten de bezoekers afstand houden van elkaar. Nu wordt ook de plek waar het vuur brandt echter gesloten.