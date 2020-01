Ploegleider Groenewoud en Kleibeuker dreigt met rechtszaak

Marijke Groenewoud (r) wint op de Weissensee voor Manon Kamminga Ⓒ Timsimaging

Er is er (nog) geen oorlog op de Weissensee met de competitieopzet voor het marathonschaatsen van volgend seizoen als inzet. Maar er komt wel een juridisch gevecht over de rode kaarten die de rijdsters Marijke Groenewoud en Carien Kleibeuker donderdagavond laat ontvingen voor hun vermeende samenwerking in de finale van de Aart Koopmans Memorial, de eerste Grand prix-race op het natuurijs van de Weissensee.