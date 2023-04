City houdt stand bij Bayern en staat in halve finale Champions League

Zo’n tien minuten voor rust had Manchester een uitstekende kans om op voorsprong te komen, maar Erling Haaland faalde vanaf elf meter. De Noorse scherpschutter schoot dit keer wild over.

In de eerste helft probeerde Bayern, waar Matthijs de Ligt weer in de basis stond, het wel. Na een kwartier schoot Leroy Sané net voorlangs. Even leek Dayot Upamecano, die bij de eerste ontmoeting blunderde, weer een stempel te drukken op de wedstrijd. Nadat hij Haaland onderuit had gehaald, zag hij rood, maar die kaart werd weer ingetrokken. Haaland bleek buitenspel te hebben gestaan. Bayern bleef aandringen, maar gescoord werd er niet.

Het was dan toch Haaland die definitief het vonnis velde over de Zuid-Duitsers. De Noorse vedette kon met nog een half uur te spelen de 1-0 binnen schieten.

Een kwartier voor tijd leek Mathys Tel nog voor de gelijkmaker te zorgen, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. Bayern kreeg dan toch nog zijn gelijkmaker. Aanvoerder Joshua Kimmich schoot in de 82e minuut raak vanaf elf meter.

In de halve finale is titelhouder Real Madrid, dat dinsdag Chelsea uitschakelde, de tegenstander van Manchester City. Aké viel halverwege de tweede helft geblesseerd uit bij City, vermoedelijk met een hamstringblessure.

Sinds de komst van Thomas Tuchel werd Bayern eerder ook al uitgeschakeld in de nationale beker. De club kan alleen in de eigen Bundesliga nog de hoofdprijs pakken.

"We hadden meer verdiend"

Tuchel vond dat Bayern meer had verdiend dan een gelijkspel. „Het is ons gelukt de tegenstander bij vlagen onder druk te zetten”, zei Tuchel. „Meer nog dan we in het eerste duel ook al hadden gedaan. Maar net als vorige week hadden we geen geluk in de afwerking, waardoor we niet op voorsprong kwamen. Anders hadden we de zaak misschien nog kunnen omdraaien. Het is niet anders, helaas. Maar over de manier waarop we hebben gespeeld ben ik zeer tevreden.”

Tuchel werd zelf in de slotfase nog naar de tribune gestuurd, wegens voortdurend commentaar op de leiding.

"Daar was echt geen wonder voor nodig geweest"

Kimmich sloot zich bij de woorden van zijn coach aan. „Het is om gek van te worden dat we ondanks al die kansen niet op voorsprong zijn gekomen. Als we in de eerste helft op 1-0 waren gekomen had ik het nog moeten zien. Over twee wedstrijden genomen hebben we misschien 20, 30 minuten niet goed gespeeld. Verder hebben we het goed gedaan. Vandaag hadden we zeker drie keer kunnen scoren, daar was echt geen wonder voor nodig geweest.”

Coach Pep Guardiola was bijzonder te spreken over de wijze waarop City had gespeeld. „Ik ken dit stadion, ik weet hoe sterk Bayern thuis is en hoeveel druk ze kunnen zetten”, zei de Spanjaard, die eerder trainer was van de Duitse kampioen. „Hoewel we onder druk hebben gestaan hebben we toch niet veel kansen weggegeven. Vooral in ons eigen strafschopgebied hebben we heel goed verdedigd. In dat opzicht hebben we veel vooruitgang geboekt, in vergelijking tot het vorige seizoen.”

