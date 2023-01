Premium Het beste van De Telegraaf

Griepgolf gooit plannen flink in de war Kenneth Taylor moet Alfred Schreuder uit de brand helpen bij Ajax

Door Jeroen Kapteijns

Kenneth Taylor viert de 2-0 tegen FC Den Bosch. Ⓒ ProShots

DEN BOSCH - Door een griepgolf is de spoeling dun bij Ajax en dus moet trainer Alfred Schreuder improviseren om een zo sterk mogelijk elftal op de been te krijgen. Daar merkte Kenneth Taylor deze week alles van, want nadat hij zelf ook ziek was geweest, zou hij tot tweemaal toe rust krijgen, maar viel dat telkens in het water door ziekte van collega’s. ,,Ik zou tegen NEC op de bank beginnen en twintig minuutjes spelen, maar toen viel Bergwijn weg door ziekte en toen moest ik spelen. Ik had tegen de trainer gezegd, dat ik kon spelen als het nodig was. Ook deze wedstrijd zou ik eigenlijk ook op de bank zitten, maar toen was Edson (Alvarez, red.) ziek. Ik kwam om één uur aan bij de club en toen zei de trainer: ‘Kenneth kom even.’ Toen begon ik al te lachen.”