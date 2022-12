Bas Nijhuis blijft beslissingen wel toelichten: ’Ik loop daar niet voor weg’

Serdar Gözübüyük liet eerder weten dat scheidsrechters over het algemeen alleen voor de camera worden gevraagd als ze tijdens de wedstrijd een fout hebben gemaakt. Nijhuis herkent dat gevoel van zijn collega, vertelde hij dinsdag tijdens De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen. Hij maakte het zelf mee toen hij een rode kaart had gegeven. „Toen klopten ze op de deur met de vraag of ik wilde reageren op mijn besluit. Ik vond dat prima dus besloot snel te douchen en om te kleden. Niet veel later kreeg ik te horen dat het niet meer nodig was.”

De KNVB wil vanaf nu nog wel toestaan dat scheidsrechters een procedure of spelregel uitleggen, maar pas nadat de eigen afdeling persvoorlichting daarvoor groen licht heeft gegeven. Dat vindt Nijhuis overdreven. „Ik zie het zelf als een stapje terug, omdat we echt de kans hebben gekregen om dingen te gaan uitleggen. Het is niet altijd leuk als je een fout maakt, want dan moet je die toegeven. Aan de andere kant: het is ook de grotemensenwereld.”

Mocht er in de toekomst onduidelijkheid zijn over een beslissing van Nijhuis, dan zal hij ’gewoon’ toelichting blijven geven voor de camera’s. „Ik loop daar niet voor weg. Dus mocht het zo zijn dat het verkeerd is, dan kom ik gewoon.”