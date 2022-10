Cricketers openen WK met benauwde zege op Verenigde Arabische Emiraten

Nadat Oranje-captain Scott Edwards de toss had verloren, verkoos de ploeg uit de Emiraten eerst te gaan batten. De Aziaten stuitten echter op een uitstekende aanval van Nederland, waarin Bas de Leede en Fred Klaassen excelleerden.

De Leede, de jonge allrounder die onlangs een droomcontract heeft getekend voor de Mumbai Indians, pakte maar liefst drie wickets en kon prachtige cijfers overleggen (3v19 in drie overs).

Klaassen

Het bowlen van Fred Klaassen was echter een klasse apart. De linkshandige fastbowler van Kent kreeg in vier overs slechts dertien runs tegen en pakte en passant twee wickets. Daardoor kwam de Verenigde Arabische Emiraten na de toegestane 20 overs niet verder dan een totaal van 111 voor het verlies van acht wickets.

Die score was op de pitch van Kardinia Park ‘te doen’, zo bleek al snel tijdens de innings van Nederland. Vikram Singh (10), Max O’Dowd (23), De Leede (14), Tom Cooper (8) en Colin Ackermann (17) verloren onderweg hun wicket, maar hielden goed het oog in de scoringrate.

Captains innings

Heel even leek het nog spannend te worden, toen Roelof van der Merwe op het totaal van 103 het zevende Nederlandse wicket verloor en de tijd toch nog begon te dringen.

Aanvoerder Edwards hield met een ‘captains innings’ echter zijn hoofd koel en loodste de overwinning samen met Logan van Beek op de voorlaatste bal in veilige haven.

Surprise Sri Lanka

Het enige ‘smetje’ op de knappe zege van Oranje in de openingswedstrijd was het resultaat in de andere groepswedstrijd. Daarin versloeg Namibië zeer verrassend Sri Lanka, de kampioen van Azië, met 55 runs (163/7-108). Daardoor wacht Nederland dinsdag (Namibië) en donderdag (Sri Lanka) nog twee zware duels om de Top 12 te bereiken. Daarvoor moet de ploeg bij de bovenste twee van de vier landen in Groep A zien te eindigen.