Sport Kort: Amerikaans unicum in Dakar Rally

08.15 uur: De Amerikaanse motorcoureur Ricky Brabec heeft zich verzekerd van de eindzege in de Dakar Rally. De 28-jarige coureur van Honda eindigde in de slotetappe door Saudi-Arabië van Haradh naar Qiddiya als tweede achter zijn Chileense teamgenoot José Ignacio Cornejo. Brabec, die in het klassement een comfortabele voorsprong had op zijn concurrenten, gaf minder dan een minuut toe in de klassementsproef over 167 kilometer.

Brabec is de eerste Amerikaan die een klassement in de Dakar Rally wint. Hij maakte ook een einde aan de hegemonie van KTM bij de motoren. Sinds 2001 zegevierde steeds een KTM-coureur in de befaamde woestijnrally. De laatste keer dat Honda de winnaar leverde bij de motoren was in 1989.

Brabec volgt de Australiër Toby Price op als Dakar-winnaar. Price, die in 2016 ook de beste was bij de motoren, moest genoegen nemen met de derde plaats. De Chileen Pablo Quintanilla eindigde als tweede, op ruim 16 minuten van de Amerikaanse winnaar.

Geen Australian Open voor Pattinama-Kerkhove

Lesley Pattinama-Kerkhove op archiefbeeld. Ⓒ EPA

06.58 uur: Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ze verloor in de tweede kwalificatieronde van Barbara Haas. De Oostenrijkse rekende in drie sets af met de 28-jarige Pattinama-Kerkhove: 6-4 4-6 6-1.

De Nederlandse won haar eerste partij in twee sets van de Spaanse Eva Guerrero Alvarez. In de laatste ronde neemt Haas het op tegen de Belgische tennisster Greet Minnen.

Bucks nemen revanche op Celtics

06: 54 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben revanche genomen op Boston Celtics. De ploeg uit Boston wist de Bucks eind oktober een zeldzame nederlaag toe te brengen (116-105). Onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo revancheerde Milwaukee Bucks zich voor eigen publiek: 128-123.

De Bucks zijn de best presterende ploeg van dit seizoen in de NBA. Ze verloren pas zes van de 43 wedstrijden, waaronder dus in Boston. In het thuisduel met de Celtics liep de koploper van het oosten in hoog tempo uit naar een grote voorsprong. Het verschil was halverwege het tweede kwart zelfs 27 punten. Boston Celtics knokte zich nog wel terug, maar de Bucks lieten zich niet opnieuw verrassen. Antetokounmpo kwam tot 32 punten en 17 rebounds, bij de Celtics gooide Kemba Walker 40 punten bij elkaar.