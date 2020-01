Sport Kort: Voorlopig geen internationale voetbalduels in Iran

Voetbal: Voorlopig geen internationale voetbalduels in Iran

20.51 uur: Het nationale voetbalteam van Iran mag tot nader order geen interlands in eigen land afwerken. Ook de vier Iraanse clubs die actief zijn in de Aziatische Champions League moeten hun thuiswedstrijden voorlopig in het buitenland spelen. De maatregelen zijn getroffen door de Aziatische confederatie (AFC), zonder verdere uitleg. De Iraanse voetbalbond gaat in beroep tegen de sancties.

Aangenomen wordt dat het besluit een gevolg is van de vliegramp op 8 januari boven Iraans grondgebied waarbij 176 mensen om het leven kwamen. Iran heeft toegegeven dat het toestel van Ukraine International Airlines kort na het vertrek uit Teheran per ongeluk uit de lucht geschoten is. Ook de hoog opgelopen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zouden voor de AFC een reden zijn om voorlopig voetbalteams niet naar Iran te sturen.

Voetbal: Real Madrid zonder Ramos en Bale, Benzema weer terug

20.12 uur: Coach Zinédine Zidane van Real Madrid kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen nummer vier Sevilla weer beschikken over aanvaller Karim Benzema. De trefzekere Fransman is hersteld van een spierblessure, die hem tijdens het gewonnen minitoernooi om de Spaanse Supercup afgelopen week in Saudi-Arabië aan de kant hield.

Aanvoerder Sergio Ramos en aanvaller Gareth Bale zijn niet opgeroepen voor het duel met Sevilla. Het bepalende duo trainde vrijdag nog wel volledig mee, maar kreeg geen plaatsje in de wedstrijdselectie. Ramos (enkel) en Bale (infectie) waren in de afgelopen dagen niet helemaal fit.

Voor trainer Julen Lopetegui van Sevilla is het een pikant duel in Madrid. Hij keert voor de eerste keer terug in Santiago Bernabeu sinds zijn ontslag bij Real Madrid in oktober 2018.

Real Madrid heeft evenveel punten als koploper Barcelona, dat zondagavond thuis aantreedt tegen middenmoter Granada. In dat duel maakt trainer Quique Setién zijn debuut als coach van de Spaanse kampioen.

Schaken: Eerste zege schaker Giri op Tata Steel Chess

19.45 uur: Schaker Anish Giri heeft zijn eerste zege geboekt op Tata Steel Chess, het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De 25-jarige Nederlandse grootmeester won in de zesde ronde met wit van Vladislav Kovalev uit Wit-Rusland.

Giri herstelde zich met de zege van de nederlaag een dag eerder tegen het 16-jarige talent Alireza Firouzja uit Iran. Daarvoor had de als derde geplaatste Nederlander vier keer remise gespeeld. Hij staat met drie punten gedeeld zesde. De partij tegen Kovalev duurde het langste in de zesde ronde. Na 51 zetten gaf de Wit-Rus zich gewonnen.

„Ik heb van Vladimir Kramnik geleerd om je na een nederlaag gewoon weer voor te bereiden op de volgende partij. Dat is de meest efficiënte manier om een verliespartij te vergeten”, zei Giri. „En ik heb geluk gehad dat ik deze kon winnen. Het had anders kunnen lopen.”

Jorden van Foreest speelde zijn derde remise op rij. De 20-jarige grootmeester pakte na 34 zetten met wit een half punt tegen de voormalige wereldkampioen Viswanathan Anand uit India.

Van Foreest heeft 3,5 punt na zes van de dertien ronden. Dat is een half punt minder dan de koplopers Wesley So en Alireza Firouzja die beiden ook remise speelden. De Amerikaan So deed dat tegen Jan-Krzysztof Duda, de Iraniër Firouzja speelde remise tegen Yangyi Yu.

Wereldkampioen Magnus Carlsen sloot voor de zesde keer een partij af met remise. Ook tegen de nummer twee van de plaatsingslijst, de Amerikaan Fabio Caruana, kon de Noorse titelverdediger met wit niet winnen. Carlsen won het toernooi in Wijk aan Zee al zeven keer, maar heeft deze editie nog geen partij gewonnen. Hij heeft na zes ronden drie punten, een vol punt minder dan So en Firouzja.

Waterpolo: Vrouwen overklassen ook Frankrijk op EK

15.58 uur: De Nederlandse vrouwen hebben ook hun vierde wedstrijd op het EK in Boedapest met grote cijfers gewonnen. De regerend kampioen van Europa versloeg Frankrijk met 18-1 (4-1 6-0 4-0 4-0). Oranje was na overwinningen op Israël (22-3), Duitsland (23-3) en Italië (10-4) al zeker van een plek in de kwartfinales. De waterpolosters strijden zondag in de laatste groepswedstrijd met Spanje om de eerste plek in de poule. Nederland wil komende zomer ook naar Tokio. De winnaar van het EK verdient een ticket. Een plek in de finale volstaat ook om naar de Spelen te mogen als Spanje daarin de opponent is.

Dakar: Motorcoureur Brabec eerste Amerikaanse winnaar in Dakar

08.15 uur: De Amerikaanse motorcoureur Ricky Brabec heeft zich verzekerd van de eindzege in de Dakar Rally. De 28-jarige coureur van Honda eindigde in de slotetappe door Saudi-Arabië van Haradh naar Qiddiya als tweede achter zijn Chileense teamgenoot José Ignacio Cornejo. Brabec, die in het klassement een comfortabele voorsprong had op zijn concurrenten, gaf minder dan een minuut toe in de klassementsproef over 167 kilometer.

Brabec is de eerste Amerikaan die een klassement in de Dakar Rally wint. Hij maakte ook een einde aan de hegemonie van KTM bij de motoren. Sinds 2001 zegevierde steeds een KTM-coureur in de befaamde woestijnrally. De laatste keer dat Honda de winnaar leverde bij de motoren was in 1989.

Brabec volgt de Australiër Toby Price op als Dakar-winnaar. Price, die in 2016 ook de beste was bij de motoren, moest genoegen nemen met de derde plaats. De Chileen Pablo Quintanilla eindigde als tweede, op ruim 16 minuten van de Amerikaanse winnaar.

Geen Australian Open voor Pattinama-Kerkhove

06.58 uur: Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ze verloor in de tweede kwalificatieronde van Barbara Haas. De Oostenrijkse rekende in drie sets af met de 28-jarige Pattinama-Kerkhove: 6-4 4-6 6-1.

De Nederlandse won haar eerste partij in twee sets van de Spaanse Eva Guerrero Alvarez. In de laatste ronde neemt Haas het op tegen de Belgische tennisster Greet Minnen.

Bucks nemen revanche op Celtics

06: 54 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben revanche genomen op Boston Celtics. De ploeg uit Boston wist de Bucks eind oktober een zeldzame nederlaag toe te brengen (116-105). Onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo revancheerde Milwaukee Bucks zich voor eigen publiek: 128-123.

De Bucks zijn de best presterende ploeg van dit seizoen in de NBA. Ze verloren pas zes van de 43 wedstrijden, waaronder dus in Boston. In het thuisduel met de Celtics liep de koploper van het oosten in hoog tempo uit naar een grote voorsprong. Het verschil was halverwege het tweede kwart zelfs 27 punten. Boston Celtics knokte zich nog wel terug, maar de Bucks lieten zich niet opnieuw verrassen. Antetokounmpo kwam tot 32 punten en 17 rebounds, bij de Celtics gooide Kemba Walker 40 punten bij elkaar.