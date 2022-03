Premium Het beste van De Telegraaf

Golffenomeen voedt speculaties voor deelname Masters Tiger Woods zorgt na bijna amputatie voor nieuwe schokgolf

Door Hans Ruggenberg

Tiger Woods

De golfwereld maakt zich op voor de ’rentree van de eeuw’. Zo zou Tiger Woods’ deelname aan The Masters de geschiedenisboeken in gaan. Althans, vooral in de Verenigde Staten waar de speculaties over zijn terugkeer hoog in de nieuwsbulletins staan. Op 23 februari 2021 raakte het fenomeen zwaargewond bij een auto-ongeluk. De 46-jarige Amerikaan verbrijzelde daarbij zijn rechterbeen en -enkel. Volgens Woods was amputatie een serieuze optie.