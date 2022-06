Liverpool biedt fans hulp na nare gebeurtenissen bij finale CL

Voetbal

Oranje onder 17 verliest EK-finale van Frankrijk

Het is Oranje onder 17 niet gelukt om voor de derde keer op rij de Europese titel te grijpen. In de finale in Israël werd woensdagavond verloren van Frankrijk: 1-2. Nederland kwam nog wel op voorsprong, maar zag de Fransen de wedstrijd in een paar minuten omdraaien. In de groepsfase had Nederland no...