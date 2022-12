Van Nistelrooy over vertrek Gakpo: ’Het doet pijn’

Het verlies van Gakpo is een enorme aderlating voor PSV, beseft Van Nistelrooy. De aanvaller was in de eerste seizoenshelft bij 30 van de 68 doelpunten betrokken als doelpuntenmaker of assistgever. ,,Het is duidelijk, dat als je je beste speler verliest met het hoogste rendement van Nederland en ook een WK heeft gespeeld en ook internationaal een uitzonderlijk hoog rendement heeft, dat je inlevert. Dat doet niks met de ambities, maar dat verkleint wel de kans. Dat is een feit.”

Van Nistelrooy had er al langer rekening mee gehouden, dat Gakpo deze window zou vertrekken. ,,In de zomer speelde het al. Toen is het gelukkig allemaal net niet doorgegaan, maar ik vond dat dat ook niet de clubs waren, waar hij de volgende stap naar toe moest gaan zetten. Gelukkig gebeurde dat ook niet. Na zijn prestaties in het seizoen en op het WK weet je dat er clubs gaan komen en dat is ook gebeurd. mogelijkheden voor de speler.”

VIDEO: Chef voetbal van Telesport, Valentijn Driessen, denkt dat PSV de kampioenswens wel kan vergeten. Tekst gaat verder onder de video.

Scenario’s

Een paar dagen voor het vertrek van Gakpo wist Van Nistelrooy al hoe laat het was. ,,Het was vooraf duidelijk, wat intern was besproken. Er zijn scenario’s die je met elkaar afspreekt. Ik wist, dat als een aantal zaken ging gebeuren er een transfer zou kunnen komen. Een aantal dagen voor de transfer naar buiten kwam heb ik vernomen van de interesse van Liverpool en de bedragen. Dan hoor je dat de speler eruit is met de club. Op een gegeven moment is het niet meer tegen te houden.”

Een vervanger met gelijke kwaliteiten terughalen lijkt op voorhand een onbegonnen karwei, denkt Van Nistelrooy. ,,Een speler met vergelijkbare statistieken terughalen wordt ingewikkeld. Dat lukt niet. Als PSV weet je dat als spelers het goed doen, dat ze kunnen vertrekken. Waar we wel naar toe moeten is dat je naar een situatie gaat binnen de club, dat je niet meer in de winter je spelers kunt aan verliezen. Dat is niet iets dat structureel bij PSV moet gaan horen. Dat is verbonden aan de financiële situatie. Daar moeten we als club naar toe. Daar werken we ook naar toe, maar dit was noodzakelijk voor de club. Het stabiliseren van de financiële situatie op de langere termijn gaat ervoor zorgen, dat dat niet meer nodig is.”

Depay en Wijnaldum

In het verleden heeft PSV wel een keer Memphis Depay en Georginio Wijnaldum binnenboord kunnen houden om met hen voor het kampioenschap te gaan, waarna de spelers alsnog een klapper maakten. Het was een scenario waar Van Nistelrooy ook met Gakpo op had gehoopt, maar vergeefs. ,,Natuurlijk hoop je daarop, want je wil zo sterk mogelijk blijven en doorontwikkelen, want zijn ontwikkeling had ook hier door kunnen gaan. Maar uiteindelijk zijn er ook afspraken uit het verleden met de speler, waar de speler gebruik van wilde maken. Daar kun je dan niks meer aan doen.”

Van Nistelrooy was heel resoluut over de mogelijkheid, dat hij nog een belangrijke speler gaat kwijtraken deze window. ,,De rest van de groep blijft bij elkaar. Er kan niemand meer weg nu.”

Tegen AC Milan begon Van Nistelrooy met Anwar El Ghazi op de plek van Gakpo en na rust speelde ook de van een blessure herstelde Ismael Saibari daar een tijdje. ,,Je moet op die plek de invulling gaan zoeken. Dat hebben we met Anwar maar ook met Ismael. We hebben twee jongens die daar prima uit de voeten kunnen en daar op hun eigen manier een invulling aan kunnen geven. De een is een echte buitenspeler, de ander is een aanvallende middenvelder. Dat is het grootste verschil.

Voor de wedstrijd gaf algemeen directeur Marcel Brands, die sinds het vertrek van directeur voetbalzaken John de Jong de technische portefeuille voor zijn rekening neemt, aan, dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat PSV een aanvallende versterking gaat halen om het vertrek van Gakpo op te vangen. Van Nistelrooy snapt dat de portemonnee alleen getrokken wordt als er een echte versterking gehaald kan worden en dat het anders intern opgelost zal moeten worden. ,,Het is altijd: ‘Wat is er beschikbaar en waar kun je je als club mee versterken.’ Daar ben je naar op zoek. Je bent altijd op zoek naar buitenkansjes. Als die er niet mochten zijn, dan weten we ook dat we vooruit kunnen op die plek, omdat we alternatieven hebben.”

Stabiel PSV

Van Nistelrooy was te spreken over het spel dat zijn ploeg liet zien tegen AC Milan, als regerend Italiaans kampioen toch een hoog aangeschreven tegenstander. ,,Het is belangrijk om de lijn door te trekken die we hadden ingezet voor de winterstop. Zeker met het controleren van de wedstrijd en de stabiliteit, wat betreft het aantal tegendoelpunten en het aantal kansen dat we weggaven. Ik vond het er stabiel eruit zien. Dat kan nog wel beter, vooral in het vooruit druk zetten, maar ook daarin heb ik een paar goede momenten gezien. Je zag een aantal keer dat de bal makkelijk van voet naar voet ging in de veldbezetting die we graag willen en waarin we de afwisseling zoeken. Dan zie je dat we de buitenspelers in stelling kunnen brengen. Het is prettig dat je jongens als El Ghazi en Madueke op de flanken hebt en dat je hen in stelling kunt brengen. En dat je spelers als Saibari, Xavi en Til, die je voorheen voorin moest gebruiken, nu op hun posities kunt gebruiken. Dat komt het elftal ten goede.”

Een opsteker was het zeer sterke spel van Noni Madueke, die met twee schitterende goals een groot aandeel had in de 3-0 zege. De jonge Engelsman is al vaker sterk aan een seizoen of een seizoenshelft begonnen, maar heeft het nog nooit over een langere periode kunnen laten zien, vooral door fysieke malheur. Van Nistelrooy heeft het vertrouwen, dat de vleugelaanvaller daar goede stappen in heeft gemaakt. ,,Dat is waar we naar op zoek zijn. Vooral ook Noni zelf. Naar de stabiliteit en continuïteit in zijn prestaties. Een constant aandeel in het team hebben en stabieler worden zonder uitschieters naar beneden toe in combinatie met het fysieke. Op dat vlak staat hij er heel goed op. Daar maak ik me geen zorgen over.”