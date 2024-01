Australian Open: loodzware loting Van de Zandschulp, ook Griekspoor en Rus kennen tegenstander

Nummer 28 van de wereld Tallon Griekspoor, de hoogst genoteerde Nederlander in Melbourne, treft de Rus Roman Safioellin. Daarmee loot hij een stuk makkelijker dan Van de Zandschulp, al kent de taaie Safioellin een sterke start van het tennisjaar. Zo won hij begin dit jaar al van de Amerikaan Ben Shelton.

Bij de eerste grand slam van het jaar zitten Sinner en Van de Zandschulp in het kwart bij de Australische Alex de Minaur en de Rus Andrej Rublev. Griekspoor speelt bij winst in de eerste ronde tegen de Fransman Arthur Fils of de Tsjech Jiri Vesely. Holger Rune, de nummer 8 van de wereld, kan in de derde ronde zijn tegenstander zijn.

Djokovic

Novak Djokovic begint zijn jacht op een elfde Australian Open-titel tegen een qualifier. De Servische tennisser, de huidige nummer 1 van de wereld, zit in het kwart bij de Griek Stefanos Tsitsipas en de Amerikaan Taylor Fritz. Het is de vraag hoe fit Djokovic is. Hij heeft sinds een paar weken last van een polsblessure.

Tsitsipas, de nummer 7 van de plaatsingslijst, kent een lastige loting en treft direct oud-Wimbledonfinalist Matteo Berrettini. De Italiaan komt terug van een blessure. Ook de Australiër Alex de Minaur moet meteen aan de bak in zijn duel met de Canadees Milos Raonic. Maar ook hij kampt de laatste tijd met blessures. Een ander opvallend openingsduel is dat tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Canadees Felix Auger-Aliassime.

Arantxa Rus

Bij de vrouwen speelt Arantxa Rus tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina, de huidige nummer 24 van de plaatsinglijst in Melbourne. De twee troffen elkaar twee keer eerder. In 2017 won de Nederlandse de eerste ontmoeting van Kalinina. De laatste keer, in november vorig jaar, won Kalinina.

Rus lukte het overigens niet de halve finale te bereiken van het toernooi in het Australische Hobart. Ze verloor met 7-5 6-0 van de Belgische Elise Mertens.

De nummer 1 van de wereld Iga Swiatek lootte tegen de Amerikaanse oud-winnares Sofia Kenin. Aryna Sabalenka, die vorig jaar won in Melbourne, treft een qualifier. De terugkerende Naomi Osaka, die door mentale problemen en een zwangerschap na bijna een half jaar terugkeert op een grand slam, opent tegen de Franse Caroline Garcia.

De Jong en Pattinama-Kerkhove

Jesper de Jong en Lesley Pattinama-Kerkhove zijn de enige Nederlanders die ook nog kans maken op een plek in het hoofdschema. Daarvoor moeten ze nog één kwalificatiewedstrijd winnen. Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint zondag.