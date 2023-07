Feyenoord haalt Fin Nieminen als keeperstrainer

Nieminen werd gekozen uit een groot aantal kandidaten. „De zorgvuldigheid waarmee Feyenoord bij mij is uitgekomen geeft mij een heel goed gevoel”, zei Nieminen. „Het vervult mij dan ook met trots dat ik nu onderdeel uitmaak van deze grote club. Ik kijk ernaar uit te werken met een team van goede keepers die ook nog eens enorm veel potentie hebben.”

Nieminen was eerder keeperstrainer bij de Finse voetbalbond en werkte tevens voor een aantal Finse clubs. Ook was hij actief in Estland en Qatar. Voor zijn periode in New York trainde hij de keepers van San Jose Earthquakes en Orlando Pirates in de Amerikaanse competitie MLS.

Bekijk ook: RB Leipzig moet diep gaan voor Geertruida

Bekijk ook: Waarom Justin Bijlow hoopt op transfer naar Man United

Feyenoord begint donderdag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een veldtraining.