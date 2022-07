Dit wist u nog niet over de Leeuwinnen: schaken, smoothies en de knuffel van Miedema

Premium Voetbal

Adel verplicht voor Leeuwinnen: tijd van ’willen’ is voorbij

Terwijl heel Engeland in de ban was van het opstappen van premier Boris Johnson, trainden de Oranjevrouwen donderdagochtend besloten. De hongerige Leeuwinnen werken stug door richting het openingsduel van zaterdag met Zweden. Ze moeten ook wel. De tijd van ’willen’ is voorbij. Oranje ’moet’ tegenwoo...