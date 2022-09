Keert Yvette Broch weer terug bij Oranje handbaldames?

„Het is mijn taak om de beste speelsters van Nederland in het nationale team te krijgen en ik zou dolgraag Yvette erbij hebben. Ik denk dat zij met haar ervaring en persoonlijkheid van grote waarde kan zijn voor het team”, zei Johansson op sportcentrum Papendal, waar Oranje zich voorbereidt op oefenwedstrijden tegen de handbalgrootmachten Noorwegen en Denemarken.

„Ik wilde haar er deze oefenstage al graag bij hebben, maar ze heeft nee gezegd. Ik zal haar voor het volgende trainingskamp weer vragen en dan hoop ik dat ze ja zegt, want ik zie haar als een aanwinst voor het team op het komende EK”, aldus de Zweed, die sinds februari bondscoach van Oranje is.

Fysiek en mentaal opgebrand

Broch maakte jarenlang deel uit van het Nederlands team en won medailles op EK’s en WK’s, maar besloot in 2018 haar handbalcarrière abrupt af te breken. De international was naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand. Eind 2020 pakte ze het handballen toch weer op en keerde ze ook terug in Oranje. Broch besloot echter niet mee te gaan naar de Olympische Spelen. Ze wilde zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en was bang dat ze als gevolg daarvan tijdens het evenement in Tokio in een isolement zou komen.

Sindsdien heeft ze niet meer gespeeld voor het Nederlands team, maar Johansson liet blijken dat haar verleden voor hem geen rol speelt. „Ik weet niets van dat vaccin-verhaal. Daar heb ik met haar ook niet over gesproken. Ik wil als coach het gevoel hebben dat ik er alles aan heb gedaan om de beste speelsters in het team te krijgen en Yvette hoort daar bij. Ik respecteer dat ze nu ’nee’ heeft gezegd, maar ik blijf het proberen.”