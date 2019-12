Succesvolle dag shorttrackster Schulting in Shanghai

De derde plaats in Japan was tot nu toe het beste resultaat van Nederland geweest op de gemengde aflossing.

Zilveren Schulting

Eerder op zaterdag had Schulting al zilver gepakt op de eerste 500 meter. De winst was voor de Canadese Kim Boutin, het verschil tussen beiden was amper waarneembaar. De Italiaanse Martina Valcepina werd derde, Yara van Kerkhof vijfde. Voor Boutin was het al haar vierde wereldbekerzege dit seizoen op de 500 meter. Zondag volgt nog een tweede wedstrijd op de kortste afstand.

Schulting liet in de Chinese stad de 1500 meter schieten. Op die afstand bereikte Rianne de Vries de finale, die ze als zesde afsloot. De winst was voor de Zuid-Koreaanse Kim Alang. De Laat kwam bij de mannen op de langste individuele afstand als derde over de streep in de B-finale.

Aflossing

Op de aflossing plaatsten zowel de vrouwen als de mannen zich voor de finale. Bij de vrouwen (3000 meter) finishten Van Ruijven, De Vries, Schulting en Van Kerkhof in hun halve finale als tweede achter Canada. Bij de mannen moesten Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf, De Laat en Melle van ’t Wout na een spannende race alleen het team van Zuid-Korea voor zich dulden.