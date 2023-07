Uitgeschakeld Vietnam vol op de verdediging tegen de Leeuwinnen: ’We geven niet op’

„Nederland is sterk en wij zullen het zeker zwaar krijgen, maar we geven niet op”, liet de 72-jarige coach maandag in Dunedin weten.

Duc Chung wil tegen Oranje vooral inzetten op verdedigen, iets wat Vietnam tegen Portugal (0-2) volgens de coach verzuimde. „We waren toen te druk met de aanval waardoor achterin gaten vielen. Nederland zal veel goals willen maken om in de race te blijven met de Verenigde Staten en Portugal. Wij zullen zeer vastberaden moeten zijn.”

Fans in heel het land

De wedstrijden die zowel Vietnam en Nederland als Portugal en de VS dinsdag om 09.00 uur (Nederlandse tijd) spelen, bepalen wie groepswinnaar en wie tweede wordt. Die twee landen gaan door naar de achtste finales in Melbourne en Sydney. Op dit moment hebben de VS en Nederland 4 punten, Portugal 3 en Vietnam 0. De Amerikanen hebben een beter doelsaldo dan Oranje.

De Vietnamese coach riep zijn speelsters op om alles te laten zien wat ze in zich hebben. „Niet alleen voor mij, maar voor de fans in het hele land.”