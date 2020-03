’NFL-ster Tom Brady (42) verdient 30 miljoen per jaar bij nieuwe club’

Dit liet Brady weten op zijn Instagram. „Ik voel me opgewonden, nederig en gretig”, liet de zesvoudige winnaar van de Super Bowl weten. „Als ik één ding heb geleerd over American football, is het dat niemand zich druk maakt over wat je vorig jaar of het jaar ervoor heb gepresteerd. Je verdient het vertrouwen en het respect van de mensen om je heen door je inzet elke dag maar weer.”

„Ik begin nu aan een nieuwe reis en kijk ernaar uit om mijn nieuwe ploeggenoten en coaches te ontmoeten. Ik zal bewijzen dat ze geloof en vertrouwen in mij kunnen hebben. Ik vind altijd dat goed gedaan beter is dan goed gezegd. Daarom laat ik het hierbij en ga ik aan het werk.”

Brady sloot zijn verklaring af met een veelbetekenende hashtag: #Year1. Daarmee lijkt hij aan te geven dat hij zeker niet aan zijn eerste en meteen laatste jaar gaat beginnen in Florida. Naar verluidt gaat Brady komend seizoen minimaal 30 miljoen dollar verdienen bij de Buccaneers.

Brady won vorig jaar met de Patriots voor de zesde keer de Super Bowl, de eindstrijd van het NFL-seizoen, na eerdere kampioenschappen in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Hij wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football.