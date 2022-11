Feyenoord met Paixao in cruciaal treffen met Lazio

Voetbal

Indrukwekkende speech Lionel Messi vrijgegeven: ’Er bestaat niet zoiets als toeval’

Er is een Netflix-documentaire op komst over de Copa America-winst van Argentinië vorig jaar. Om die te promoten is een trailer vrijgegeven waarin te zien is hoe aanvoerder Lionel Messi zijn ploegmakkers toespreekt voor de finale tegen Brazilië.