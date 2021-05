Red Bull Racing verrast Max Verstappen

Verstappen won direct bij zijn debuut voor Red Bull, op 15 mei 2016, eveneens in Barcelona. Dit seizoen heeft hij voor het eerst vanaf de eerste dag een competitieve auto tot zijn beschikking.

Na drie Grand Prixs staat de Nederlander tweede in de WK-stand. Lewis Hamilton, die zaterdag naar zijn honderdste pole position reed, heeft acht punten meer vergaard. Verstappen start naast de Brit vanaf de eerste rij.

,,Ik hoop dat we iets kunnen doen bij de start of de eerste bocht”, aldus Verstappen. ,,En als dat niet lukt, dat we de druk erop kunnen houden.”