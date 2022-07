Red Bull-baas Helmut Marko: ’We kunnen het niet uitleggen’

„Het was heel raar. De eerste drie sets banden hadden we ongelofelijk veel last van slijtage. Dat konden we niet uitleggen. En het gekke was: op die laatste set banden waren we wél weer snel. Er was niets mis met de auto, maar wel met de banden en met name de te hoge temperatuur daarvan. Het was een goede beslissing om over te stappen naar een driestopstrategie.”

Verstappen verloor uiteindelijk maar vijf punten ten opzichte van winnaar Charles Leclerc, over het hele weekeinde in Oostenrijk gerekend. Marko: „We hebben de schade beperkt. Ferrari en wij zitten het hele jaar op min of meer hetzelfde niveau. Het gaat om kleine dingen. We zijn niet bezorgd, hoor, het is niet zo dat we hier opeens het kampioenschap verliezen…”