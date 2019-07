Groenewegen: ’Niemand is meer honderd procent’

Dylan Groenewegen Ⓒ AFP

NÎMES - Op papier is de rit rondom de Romeinse nederzetting Nîmes vandaag een grote kans voor de sprinters. Toch wordt de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten gehouden, want in de Gard kan de Mistral geregeld huishouden. Daarom hebben de ploegleiders van Jumbo-Visma de laatste zestig kilometers nog eens zelf op de fiets verkend om zo de open stukken goed in beeld te krijgen.