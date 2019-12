Ihattaren pakt record af van Ronald Koeman

De 17-jarige aanvaller van PSV werd zaterdagavond egen Fortuna Sittard de jongste speler ooit die een strafschop benutte in de Eredivisie. Ihattaren, 17 jaar en 298 dagen oud, schoot Koeman uit de geschiedenisboeken. De voormalig verdediger/middenvelder was in 1981 precies 17 jaar en 352 dagen oud toen hij namens FC Groningen raak schoot vanaf elf meter in de Eredivisie.

Ihattaren maakte onlangs bekend dat hij in de toekomst zijn interlands zal gaan spelen voor het Nederlands elftal. De vleugelspeler had ook de mogelijkheid om uit te komen voor Marokko, maar koos tot opluchting en blijdschap van de KNVB voor Oranje.

Ibrahim Afellay

Een andere Nederlander met Marokkaanse roots maakte zaterdag zijn rentree bij PSV. De 33-jarige Ibrahim Afellay vertrok halverwege het seizoen 2010/2011 bij de Eindhovenaren, en keerde afgelopen zomer terug op de Herdgang. In de tussentijd kwam de oud-international uit voor FC Barcelona, Schalke 04, Olympiakos en Stoke City.