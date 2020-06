FIFA komt snel met plannen voor noodfonds naar buiten

De FIFA kondigde al in maart, toen het coronavirus zich over de wereld begon te verspreiden, aan dat er een noodfonds komt waar bonden en clubs die in de financiële problemen komen gebruik van kunnen maken. Vooralsnog is echter niet duidelijk hoeveel geld er beschikbaar komt en hoe daar aanspraak op gemaakt kan worden.

Vrouwenvoetbal

Volgens Infantino komt daar „in de komende weken” duidelijkheid over. Het noodfonds heeft volgens de FIFA-baas „een breed bereik, inclusief het vrouwenvoetbal” en wordt er duidelijk vastgelegd hoe het geld wordt verdeeld. De FIFA beschikt over enorme reserves. In het financieel jaarverslag van 2018 staat dat de mondiale federatie zo’n 2,5 miljard euro op de bank heeft staan.

De FIFA is ook bezig om de internationale speeldagenkalender aan te passen. „We zijn dicht bij een uitgebalanceerde oplossing”, zegt Infantino in een videoboodschap aan de 211 nationale bonden die bij de FIFA zijn aangesloten. „Ieders uitdagingen en behoeftes zijn daarin meegenomen.”

’Betere voetbalwereld voor toekomst’

De federatie gaat in een aantal onlinevergaderingen in gesprek met alle voetbalbonden en andere betrokken partijen om gezamenlijk tot „een betere voetbalwereld voor de toekomst” te komen. „Dit is een tijd om samen te werken, om ervaringen te delen en om elkaar te helpen”, zegt Infantino.

„Door solidariteit kunnen we oplossingen vinden om tot een betere voetbalwereld te komen. Ik pleit zelf voor duidelijkere en striktere financiële regels, met volledige transparantie en ’gezond’ beleid. Dat gaat niet alleen over het transfersysteem, maar over de hele voetballerij.”