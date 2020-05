Vuelta-parcours opnieuw aangepast: geen etappes in Portugal

De organisatie heeft daartoe besloten met het oog op het coronavirus. „In de uitzonderlijke situatie waarin we nu leven, moeten we flexibel zijn en begrip tonen voor zulke beslissingen en veranderingen”, laat koersdirecteur Javier Guillén weten.

Nieuwe alternatieven

Oorspronkelijk zouden de vijftiende en zestiende etappe over Portugees grondgebied komen. De beslissing betekent dat de finishlijn van etappe 15, die gelegen was tussen Porto en Matosinhos, en de start van rit 16 in Viseu, verplaatst zullen worden. De organisatie heeft al nieuwe alternatieven gevonden en maakt die later bekend.

De Vuelta besloot met de mededeling dat er verder geen parcourswijzigingen meer aan de editie van dit jaar verwacht worden. De Ronde van Spanje zal dit jaar uit achttien in plaats van 21 etappes bestaan. De organisatie besliste dat de eerste drie ritten die in Nederland verreden zouden worden, niet vervangen worden.

Startschot

Het startschot wordt nu op 20 oktober gegeven in het Baskische Irun. De traditionele aankomst in Madrid is gepland voor 8 november.