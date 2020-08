Herlings naast podium bij herstart MXGP; Coldenhoff tweede

De zege ging naar de Sloveen Tim Gajser, Glenn Coldenhoff werd knap tweede.

De GP van Letland is de eerste wedstrijd sinds de uitbraak van het coronavirus. Sinds 8 maart kwamen de crossers niet meer in actie.

Hoewel Herlings naast het podium eindigde, behoudt hij de leidende positie in het klassement. Tijdens de twee voorgaande GP’s, in Groot-Brittannië en Nederland, won hij telkens een manche. Gajser was vorig seizoen de beste in de MXGP.