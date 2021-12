Statistieken Champions League: exit Barcelona, Benfica naar laatste zestien

MÜNCHEN - FC Barcelona is er niet in geslaagd om de laatste zestien van de Champions League te bereiken. In München op bezoek bij Bayern ging het onderuit (3-0), terwijl Benfica in eigen huis wel afrekende met Dinamo Kiev (2-0) en als nummer twee doorgaat.