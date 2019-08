’Geen toezegging van bonusaankoop bij Ajax’

„Ik heb niet de toezegging gekregen dat we een ’bonusaankoop’ kunnen doen wanneer we doorkomen ten koste van APOEL”, zei Ten Hag maandagavond op de persconferentie. „Maar als er zich nog een buitenkansje voor doet, moeten we daar alert op zijn. Maar dat moet een club als Ajax altijd, vind ik”, aldus de coach, die rekent op de inzetbaarheid van Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui dinsdagavond.

Agressief

„Ze zijn mee, dus ik verwacht dat ze kunnen spelen”, zei Ten Hag over het tweetal dat de afgelopen dagen wat klachten had. „We zijn de favoriet, maar dat vind ik niet erg. Dat hebben we wel vaker. APOEL is een goede ploeg, een ambitieuze club ook die vaak in de Champions League heeft gespeeld. Dat willen ze dit jaar weer, maar wij natuurlijk ook. APOEL heeft veel snelheid naar voren toe en fysiek zijn ze heel sterk. Dat gebruiken ze op een agressieve manier. Daar zullen we voor moeten waken”, wist Ten Hag.