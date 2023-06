Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

AZ oefent tegen Sjachtar, Norwich City en Club Brugge

14:36 uur AZ Alkmaar begint vrijdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De spelers, met uitzondering van de internationals, melden zich op die dag voor een veldtraining op het trainingscomplex in Wijdewormer. De Alkmaarders, die als vierde in de Eredivisie eindigden, spelen op 8 juli een eerste oefenwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in Dirkshorn.

Op 19 juli volgt voor de ploeg van coach Pascal Jansen een treffen met Norwich City, eveneens in Dirkshorn. De oefencampagne wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Club Brugge, op 22 juli in het Jan Breydelstadion in Brugge.

Titelverdedigster Kvitova slaat toernooi in Eastbourne over

14:18 uur Petra Kvitova heeft zich afgemeld voor het grastoernooi in Eastbourne. De WTA meldt op de website dat de Tsjechische titelverdedigster zich heeft teruggetrokken wegens vermoeidheid.

Kvitova (33), de mondiale nummer 9, schreef afgelopen week het grastoernooi van Berlijn nog op haar naam door de Kroatische Donna Vekic te verslaan in de finale.

"Ik vind het erg jammer dat ik me moet terugtrekken uit het toernooi in Eastbourne en niet de kans heb om mijn titel te verdedigen", zegt Kvitova in een verklaring. "Het is een van mijn favoriete stops en ik wens iedereen een geweldige week."

Zeilteam JAJO tweede in eindklassement Ocean Race Sprint Cup

14:16 uur Het Nederlandse zeilteam JAJO is tweede geworden in de laatste etappe van de Ocean Race. Het Nederlandse zeilteam van schipper Jelmer van Beek, dat uitkomt in de VO65-klasse, verzekerde zich door die klassering bovendien van een tweede plek in het eindklassement van de Ocean Race Sprint Cup. De Poolse ploeg WindWhisper, die alle drie de etappes won, eindigde op de eerste plaats.

„We zijn heel blij met de tweede plek”, zegt Van Beek. „Als Team JAJO kunnen we trots op onszelf zijn met deze tweede plek, we hebben het heel goed gedaan. Niet alleen in deze laatste etappe, maar ook in de vorige twee etappes met een tweede en derde plek en winst van de In-Port Race thuis in Den Haag.”

De boten in de VO65-klasse varen alleen de drie ’Europese’ etappes van de Ocean Race en gaan niet de hele wereld rond zoals de boten in de IMOCA-klasse.

Bondscoach volleybalsters België in beroep tegen jaar schorsing

09.00 uur: De bondscoach van de Belgische volleybalsters gaat in beroep tegen zijn schorsing van een jaar vanwege grensoverschrijdend gedrag. Daardoor zou Gert Vande Broek de nationale ploeg weer mogen coachen, maar de 56-jarige Belg heeft besloten afstand van zijn functie te doen tot na de uitspraak. Het EK is half augustus in onder meer België.

„Na uitvoerige studie kunnen we niet anders dan vaststellen dat een groot aantal argumenten en feitelijkheden die door de verdediging naar voren werden geschoven, niet werden beantwoord”, heeft de advocaat van Vande Broek laten weten. De trainer kreeg de schorsing eerder deze maand opgelegd.

Vande Broek staat al zeventien jaar onder contract als bondscoach van de Belgische vrouwenvolleyploeg. Hij kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire De prijs van de winnaar. Het bondsparket van Volley Vlaanderen startte vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de getuigenissen.