Gouden plak voor degenschermer Tulen in Krakau

Degenschermer Tulen pakt goud op Europese Spelen in Krakau

20.44 uur: Tristan Tulen heeft bij de Europese Spelen in het Poolse Krakau de gouden medaille veroverd met de degen. De 31-jarige Brabander versloeg in de Tauron Arena in de finale de Portugees Miguel Frazao met 15-10.

Tulen bereikte vorig jaar bij de EK in het Turkse Antalya al de finale. Toen moest hij genoegen nemen met zilver. Hij verloor toen in de finale van meervoudig Europees en wereldkampioen Yannick Borel uit Frankrijk.

Italië verbiedt rugnummer 88 om antisemitisme

19.18 uur: Voetballers in Italië mogen voortaan niet meer met rugnummer 88 spelen. De regering en voetbalbond hebben dat besloten om antisemitisme in stadions tegen te gaan. Het getal 88 is een verwijzing naar de slogan ’Heil Hitler’ van nazi-Duitsland, aangezien de h de achtste letter van het alfabet is.

In maart droeg een fan van Lazio in de wedstrijd tegen rivaal AS Roma een shirt met de naam ’Hitlerson’ en rugnummer 88. De Duitser is, samen met twee anderen, nooit meer welkom bij wedstrijden van Lazio.

In de overeenkomst die de Italiaanse regering en voetbalfederatie FIGC sloten, is ook afgesproken dat wedstrijden „bij antisemitisch gezang of gedrag” worden onderbroken, meldt de Italiaanse voetbalbond. In de Serie A droegen vorig seizoen twee spelers rugnummer 88, Atalanta-middenvelder Mario Pasalic en Toma Basic van Lazio. Beide voetballers zijn Kroatisch international.

Volleybalsters winnen ook van Thailand zonder setverlies

17:36 uur De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League voor de tweede keer op rij zonder setverlies gewonnen. Het team van bondscoach Felix Koslowski was in Bangkok met 3-0 te sterk voor Thailand: 28-26 25-18 25-20. Vorige week werd Bulgarije in Hongkong ook met 3-0 geklopt.

Jolien Knollema maakte 15 punten voor Oranje. Indy Baijens en Nika Daalderop kwamen tot 12 punten. De overige basisspeelsters waren Britt Bongaerts (spelverdeler), Celeste Plak (diagonaal), Juliët Lohuis (midden) en Florien Reesink (libero).

Oranje steeg dankzij de derde zege naar de tiende plaats in de Nations League. Kroatië is donderdag de volgende tegenstander van Nederland. Daarna volgen wedstrijden tegen Japan (vrijdag) en Canada (zaterdag).

Seedorf benoemd tot lid raad van commissarissen KNVB

17:20 uur Clarence Seedorf is tijdens de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) benoemd tot lid van de raad van commissarissen betaald voetbal van voetbalbond KNVB. De 47-jarige oud-voetballer wordt daarin verantwoordelijk voor de voetbaltechnische portefeuille, een positie die vacant was na het vertrek van Han Berger.

Seedorf kwam uit voor Ajax, Sampdoria, Real Madrid, AC Milan, Inter en Botafogo. Hij werd verschillende keren landskampioen en won viermaal de Champions League. De voetballer speelde 87 keer in het Nederlands elftal. In totaal heeft hij meer dan duizend wedstrijden op zijn naam staan. Na zijn carrière als voetballer was Seedorf hoofdcoach van AC Milan, Deportivo La Coruña en het nationale team van Kameroen.

De voormalig international werd in maart voorgedragen voor de functie. De overige leden van de raad van commissarissen betaald voetbal zijn Jan Albers, Elsemieke Havenga-Hillen, Niek Jan van Kesteren en Jeroen Slop.

Steijn leidt zaterdag eerste training bij Ajax, Bosz maandag bij PSV

16:00 uur Maurice Steijn leidt zaterdag zijn eerste training bij Ajax. De nieuwe coach begint met een relatief kleine groep. Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Brian Brobbey zijn met Jong Oranje nog actief op het Europees kampioenschap in Georgië en Roemenië. Ook de andere spelers die onlangs nog interlandverplichtingen hadden, hoeven zich nog niet te melden.

De van Sparta overgekomen Steijn ondertekende twee weken geleden een contract voor drie seizoenen bij Ajax. Saïd Bakkati en Hedwiges Maduro zijn zijn assistenten.

PSV, dat met Peter Bosz ook een nieuwe hoofdcoach heeft, traint maandag voor het eerst.

AZ oefent tegen Sjachtar, Norwich City en Club Brugge

14:36 uur AZ Alkmaar begint vrijdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De spelers, met uitzondering van de internationals, melden zich op die dag voor een veldtraining op het trainingscomplex in Wijdewormer. De Alkmaarders, die als vierde in de Eredivisie eindigden, spelen op 8 juli een eerste oefenwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in Dirkshorn.

Op 19 juli volgt voor de ploeg van coach Pascal Jansen een treffen met Norwich City, eveneens in Dirkshorn. De oefencampagne wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Club Brugge, op 22 juli in het Jan Breydelstadion in Brugge.

Titelverdedigster Kvitova slaat toernooi in Eastbourne over

14:18 uur Petra Kvitova heeft zich afgemeld voor het grastoernooi in Eastbourne. De WTA meldt op de website dat de Tsjechische titelverdedigster zich heeft teruggetrokken wegens vermoeidheid.

Kvitova (33), de mondiale nummer 9, schreef afgelopen week het grastoernooi van Berlijn nog op haar naam door de Kroatische Donna Vekic te verslaan in de finale.

„Ik vind het erg jammer dat ik me moet terugtrekken uit het toernooi in Eastbourne en niet de kans heb om mijn titel te verdedigen”, zegt Kvitova in een verklaring. „Het is een van mijn favoriete stops en ik wens iedereen een geweldige week.”

Zeilteam JAJO tweede in eindklassement Ocean Race Sprint Cup

14:16 uur Het Nederlandse zeilteam JAJO is tweede geworden in de laatste etappe van de Ocean Race. Het Nederlandse zeilteam van schipper Jelmer van Beek, dat uitkomt in de VO65-klasse, verzekerde zich door die klassering bovendien van een tweede plek in het eindklassement van de Ocean Race Sprint Cup. De Poolse ploeg WindWhisper, die alle drie de etappes won, eindigde op de eerste plaats.

„We zijn heel blij met de tweede plek”, zegt Van Beek. „Als Team JAJO kunnen we trots op onszelf zijn met deze tweede plek, we hebben het heel goed gedaan. Niet alleen in deze laatste etappe, maar ook in de vorige twee etappes met een tweede en derde plek en winst van de In-Port Race thuis in Den Haag.” De boten in de VO65-klasse varen alleen de drie ’Europese’ etappes van de Ocean Race en gaan niet de hele wereld rond, zoals de boten in de IMOCA-klasse.

In de IMOCA-klasse kwam Team Malizia met Rosalin Kuiper aan boord dinsdag als eerste aan in Genua. De Duitse boot van schipper Boris Herrmann bleef concurrenten Biotherm en Team Holcim nipt voor. „Het is ongelofelijk om als eerste te eindigen in de Genua”, zei de 28-jarige Kuiper. „We hebben een rondje om de wereld gedaan en onszelf iedere dag tot het uiterste gedreven. Om zo te eindigen is heel speciaal. Het is een gek avontuur geweest en we hebben een heerlijke tijd gehad.”

De uitslag in de etappe en de stand in de Ocean Race is nog voorlopig. Daarin heeft Team Holcim met 34 punten 11th Hour Racing Team ingehaald. Die staat op 33 punten. De boot van 11th Hour Racing raakte na een aanvaring met Team Guyot kort na de start in Den Haag zwaar beschadigd en moest terug naar de haven en zich terugtrekken uit de etappe. Het team is een procedure gestart om gecompenseerd te worden. De uitslag daarvan volgt donderdag. Ook volgt er nog een havenrace in Genua.

Bondscoach volleybalsters België in beroep tegen jaar schorsing

09.00 uur: De bondscoach van de Belgische volleybalsters gaat in beroep tegen zijn schorsing van een jaar vanwege grensoverschrijdend gedrag. Daardoor zou Gert Vande Broek de nationale ploeg weer mogen coachen, maar de 56-jarige Belg heeft besloten afstand van zijn functie te doen tot na de uitspraak. Het EK is half augustus in onder meer België.

„Na uitvoerige studie kunnen we niet anders dan vaststellen dat een groot aantal argumenten en feitelijkheden die door de verdediging naar voren werden geschoven, niet werden beantwoord”, heeft de advocaat van Vande Broek laten weten. De trainer kreeg de schorsing eerder deze maand opgelegd.

Vande Broek staat al zeventien jaar onder contract als bondscoach van de Belgische vrouwenvolleyploeg. Hij kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire De prijs van de winnaar. Het bondsparket van Volley Vlaanderen startte vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de getuigenissen.