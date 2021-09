Kijkers verbaasd: was ploegleider Patrick Lefevere dronken in tv-programma?

„Jammer dat zoiets wereldnieuws is”, reageert Lefevere tegenover Het Nieuwsblad, die een uitleg geeft over zijn opmerkelijke optreden.

De hashtag #ViveleVelo is sinds de uitzending van het programma op zondagavond trending op Twitter bij onze zuiderburen. De reden: volgens kijkers had Lefevere net iets te veel gedronken. Ook VRT-presentator Xavier Taveirne reageerde op Twitter: „Ik zou met Tom Dumoulin (die zat ook bij de uitzending, red) getrouwd kunnen zijn. En met Patrick Lefevere hebben we vanavond ook al een nonkel voor het dansfeest.”

Diabetes

Maar volgens Lefevere had het niets te maken met zijn alcoholconsumptie. Hij betreurt dan ook het feit dat er zo veel getweet wordt over de aflevering. „Ik heb diabetes en tijdens de aflevering had ik een hypo (een sterke daling van de bloedglucosespiegel, red.) maar dat kon ik niet zomaar eventjes gaan meten tijdens de uitzending. Als je zoiets hebt, dan kom je wel eens moeilijk uit je woorden”, klinkt het.

De VRT zelf geeft aan het te laat te hebben gemerkt dat Lefevere niet helemaal zichzelf was. „Patrick kwam vlak voor de live-uitzending toe. Pas toen we begonnen waren, merkten we dat hij niet zijn gebruikelijke zelf was”, klinkt het.

Bron: Het Nieuwsblad