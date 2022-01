Mensenrechtenorganisatie wil dat IOC-bobo’s opstappen

Volgens directeur Wenzel Michalski is het hoog tijd dat zijn landgenoot en IOC-voorzitter Thomas Bach opstapt, net als de andere topofficials van de olympische beweging. Michalski vindt dat het IOC geen oog heeft voor de onderdrukking door de Chinese staat van Oeigoeren in de regio Xinjiang en Tibetanen en de repressie in Hongkong. In de Chinese hoofdstad Beijing beginnen over ruim vier weken de Olympische Spelen.

„Als zelfs het bedrijfsleven eist dat schendingen van de mensenrechten in Xinjiang door zakenlieden aan de kaak worden gesteld, dan moet het voor de heer Bach en anderen duidelijk zijn dat hun tijd gekomen is”, zei Michalski op de Duitse radio. „Zij moeten aftreden en het werk overlaten aan een nieuwe generatie van mensenrechtenbewuste functionarissen.”

Michalski voegde eraan toe dat het nu tijd was „om de macht te breken” van grote sportorganisaties zoals het IOC en de mondiale voetbalbond FIFA, die ook fel bekritiseerd wordt vanwege het toekennen eerder al van het WK voetbal van dit jaar aan Qatar. „Ze hebben zich onverantwoord en hebzuchtig gedragen.”

Bach heeft de keuze voor China altijd verdedigd en gezegd dat zijn organisatie rond de Winterspelen nadrukkelijk oog zal hebben voor de mensenrechten in China. Maar ook stelt de Duitser dat het IOC politiek neutraal is. Regeringsleiders van diverse landen hebben al aangekondigd uit protest niet naar China af te reizen.