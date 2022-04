Ierse drugsbaron overschaduwt titelgevecht Tyson Fury

Het managementbureau van Kinahan vertegenwoordigt 200 boksers. In het verleden heeft Fury regelmatig gesproken over zijn manager. Hij hielp hem bij het organiseren van lucratieve gevechten. Op zich niks mis mee, ware het niet dat Kinahan geldt als een notoire drugsbaron. Vorige week loofde de Amerikaanse overheid nog een beloning van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) aan degene die een gouden tip heeft om hem en zijn handlangers te arresteren.

Kinahan, zijn vader Christopher en zijn broer Christopher Jr. staan aan het hoofd van het Kinahan-kartel. In de jaren 90 dealden ze cocaïne en heroïne in Dublin, maar intussen hebben ze tentakels in heel Europa, zouden ze ook wapens verhandelen en worden ze gelinkt aan verschillende moorden. Hun winst wordt geschat op 1 miljard euro. Het drietal verblijft momenteel in Dubai. Dat land heeft geen uitleveringsovereenkomst met Ierland.

Sinds dat aan het licht kwam, zegt Fury plots nog maar weinig over Kinahan. De normaal zo flamboyante zwaargewicht mijdt nu de talrijke persconferenties, talkshows en interviews die in de bokswereld gebruikelijk zijn om het evenement te promoten. „Ik heb hier al honderden vragen over gekregen”, reageerde hij uiteindelijk bij SkySports. „Het zijn mijn zaken niet. Ik bemoei mij er niet mee. Hij heeft ook niets te maken met de organisatie van dit gevecht”, beweert Fury.

Volgens Fury werkt hij al enkele jaren niet meer samen met Kinahan en zijn bedrijf, maar in februari werd het duo wel nog samen gefotografeerd in Dubai. „Een foto wil toch niet zeggen dat ik een crimineel ben?”, reageerde Fury. „Ik heb niets te verbergen. Nogmaals, dit zijn mijn zaken niet. Ik ben alleen bezig met mezelf. Als mensen me iets vragen over de oorlog in Oekraïne zeg ik ook dat het mijn zaken niet zijn. Ik heb al problemen genoeg met mijn vrouw, zes kinderen en iemand die me zaterdag de kop wil inslaan. Of ik spijt heb van mijn samenwerking met Kinahan? Ik heb nooit ergens spijt van.”

