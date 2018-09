'Hersenloos' gedrag fans Werder Bremen

"Dit hersenloze gedrag heeft ons enorm gestoord'', zei voorzitter Hubertus Hess-Grunewald. "Vooral na de gebeurtenissen in Dortmund kan ik er met mijn hoofd niet bij.''

De supporters gooiden bij de ingang van het Werder-stadion met verfbommen - groen en wit, de clubkleuren van Werder - en andere projectielen naar de bus, die beschadigd raakte. Technisch directeur Frank Baumann noemde de aanval 'onaanvaardbaar', verwijzend naar de aanslag van dinsdag, toen er explosieven bij de bus met spelers van Borussia Dortmund ontploften. "Voor geweld en vandalisme heb ik sowieso geen begrip, maar na wat er afgelopen week gebeurde is dit nieuwe incident onvergeeflijk.''

Hamburger SV liet weten niet geïntimideerd te zijn. "We moeten het niet groter maken dat het is'', zei technisch directeur Jens Todt. Trainer Markus Gisdol: "Maar je staat wel even te trillen.'' Werder Bremen, de club van voormalig PEC Zwolle-, AZ- en Ajax-speler Niklas Moisander, won 'Das Nordderby' met 2-1.