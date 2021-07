’Feyenoord-spits Nicolai Jorgensen tekent bij Kasimpasa’

Voetbal

IJslandse media weten het zeker: ’Everton-middenvelder Gylfi Sigurdsson aangehouden in zedenzaak’

Volgens IJslandse media is Everton-speler Gylfi Sigurdsson aangehouden in een zedenzaak. Maandagavond berichtten de Engelse media al dat er een 31-jarige voetballer uit de Premier League, die ook international en gehuwd is, aangehouden was voor een zedenzaak met betrekking op minderjarigen.