Ajax legt talentvolle keeper langer vast

Nieuw contract voor Ajax-goalie Setford

19.02 uur: Ajax heeft het contract met doelman Charlie Setford verlengd. De 19-jarige keeper is nu tot de zomer van 2027 aan de Amsterdamse club verbonden.

De in Haarlem geboren Setford doorliep sinds 2012 de jeugdopleiding van Ajax. In 2022 ontving hij de Abdelhak Nouri Trofee voor grootste talent van de jeugdopleiding.

Setford maakte op 20 augustus 2021 in een competitiewedstrijd tegen FC Den Bosch zijn debuut voor Jong Ajax. De Engelse jeugdinternational speelde tot dusverre zeventien duels voor het beloftenteam.

Volleybalmannen boeken eerste zege in Nations League

18.55 uur: De Nederlandse volleybalmannen hebben hun eerste overwinning van dit jaar in de Nations League binnen. Het team van bondscoach Roberto Piazza was overtuigend te sterk voor Cuba. In Ottawa in Canada werd het 3-0 (28-26 25-23 25-18). Nederland staat twaalfde op de wereldranglijst, Cuba dertiende.

Oranje was de Nations League een dag eerder begonnen met een nederlaag van 3-0 tegen de Verenigde Staten. Duitsland is vrijdag de volgende tegenstander, waarna het eerste blok van het landentoernooi zondag tegen Argentinië wordt afgesloten.

De Nations League gaat vanaf 20 juni verder in Rotterdam, met voor het Nederlandse team wedstrijden tegen China, Polen, Iran en Servië.

Brakenhoff vertrekt als voorzitter basketbalbond

18:31 uur: De Nederlandse basketbalbond (NBB) moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Joop Brakenhoff vertrekt per eind november omdat hij die functie niet langer kan combineren met zijn werk. Brakenhoff begon begin 2020 als voorzitter van de NBB.

„Het zal een uitdaging worden om een waardig vervanger te vinden voor Joop”, zegt Maarten Hoffer, algemeen directeur van de basketbalbond. „Behalve dat zijn nuchterheid, eerlijkheid, humor en werklust het erg prettig maakten om met Joop samen te werken, gaan we ook op zoek naar een verbinder met dezelfde voorzitterskwaliteiten en financiële kennis.”

De NBB verwacht op de algemene ledenvergadering van 25 november een kandidaat-voorzitter voor te kunnen dragen.

WK tweespannen in 2025 in Beekbergen

17:11 uur Het WK tweespannen wordt in 2025 op Nederlandse bodem gehouden. De internationale paardensportfederatie heeft het evenement toegewezen aan Beekbergen. Het WK vindt in de tweede helft van augustus plaats.

Al bijna veertig jaar wordt op en rond de terreinen van Riant in Beekbergen een menwedstrijd georganiseerd. „Mijn vader Bertus heeft destijds dit evenement opgezet. Het is de kroon op zijn werk dat we over twee jaar het WK mogen organiseren”, aldus organisator Mieke van Tergouw, voormalig wereldkampioene.

In 2021 werd het WK tweespannen ook in Nederland gehouden, toen in het Limburgse Kronenberg.

Basketbalclub Donar ’in financieel zwaar weer’

16:58 uur De Groningse basketbalclub Donar heeft te maken met financiële problemen. Volgens de topclub is er door de matige resultaten, de naweeën van de coronaperiode en de inflatie „een flink gat in de begroting” ontstaan.

„Daardoor zijn we in een situatie terechtgekomen waarin we de tering naar de nering moeten zetten om de continuïteit van de club te waarborgen. De afgelopen periode zijn we met een groot aantal crediteuren in gesprek gegaan om afspraken te maken over achterstallige betalingen”, aldus de club in een verklaring.

De situatie lijkt zorgelijk, want de Groningers buigen zich momenteel over de financiële huishouding „om de komende jaren basketbal op het hoogste niveau in Groningen te behouden.”

De penningmeester van de club, Ronald Arkema, heeft vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie per direct neergelegd.

Hadouir gaat trainer Fraser assisteren bij RKC

16:44 uur Anouar Hadouir gaat hoofdtrainer Henk Fraser assisteren bij RKC Waalwijk. De voormalig middenvelder, veertig jaar oud, heeft voor twee seizoenen getekend.

Hadouir komt over van Willem II, waar hij in de jeugdopleiding werkzaam was. Bij Willem II begon hij ook zijn loopbaan als voetballer. Daarna speelde hij in Nederland ook voor Roda JC, NAC Breda en Excelsior.

„Ik kijk enorm uit naar de samenwerking en hiermee deel uit te maken van deze ambitieuze club”, aldus Hadouir. „Ik ben dan ook vastberaden om mijn kennis en ervaring over te brengen op de spelers. Samen gaan we er alles aan doen om successen te behalen en het team en individu verder te ontwikkelen.”

RKC werd afgelopen seizoen negende in de Eredivisie. Half mei werd Fraser al aangesteld als opvolger van Joseph Oosting, die overstapt naar FC Twente.

Voormalig Groningen-directeur Fledderus naar Eredivisie CV

16:43 uur Mark-Jan Fledderus heeft een nieuwe functie in het betaalde voetbal. De begin februari bij FC Groningen ontslagen technisch directeur gaat bij de Eredivisie CV aan de slag als technisch manager.

De 40-jarige Fledderus wordt verantwoordelijk voor de sportief technische ontwikkeling van de Eredivisie en de achttien clubs die daarin uitkomen. „Met als ambitie om de algehele kwaliteit van de competitie te verbeteren en de top 6-positie in Europa te handhaven”, aldus de Eredivisie CV.

De Eredivisie CV werkte niet eerder met een technisch manager. „De komst van Mark-Jan is de volgende stap in de verdere professionalisering van de Eredivisie CV”, zegt directeur Jan de Jong. „Wij zijn niet alleen van de commerciële ambities, maar juist ook van de sportieve doelstellingen. We willen immers de zesde competitie van Europa blijven. Mark-Jan weet wat het is om in de Eredivisie te voetballen en wat het is om technisch directeur te zijn bij een club in de Eredivisie.”

Fledderus werd bij FC Groningen ontslagen vanwege het uitblijven van resultaten. De voormalige middenvelder kreeg veel kritiek, onder meer vanwege zijn aankoopbeleid, uitlatingen in de media en omgang met personeel. Groningen degradeerde vorige maand uit de Eredivisie.

FC Groningen-trainer Van der Ree assistent bij Go Ahead

16:24 uur Dennis van der Ree verruilt FC Groningen voor Go Ahead Eagles. De voormalig verdediger gaat bij de Deventenaren aan de slag als assistent van hoofdtrainer René Hake. Van der Ree is bij Go Ahead de opvolger van Roeland ten Berge, die eerder al had aangegeven te vertrekken.

De 44-jarige Van der Ree wist FC Groningen als interim-trainer niet te behouden voor de Eredivisie. De club degradeerde samen met SC Cambuur. Van der Ree volgde bij Groningen de ontslagen Frank Wormuth op.

„Op termijn ambieer ik weliswaar het hoofdtrainerschap, maar ik vind dat ik de komende jaren als assistent-trainer nog voldoende kan leren”, aldus Van der Ree, die zelf onder meer voetbalde bij FC Utrecht en NAC Breda.

Duel tussen Alcaraz en Djokovic op vrijdagmiddag

15:15 uur Het halvefinaleduel op Roland Garros tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic wordt vrijdagmiddag gespeeld. De wedstrijd op het Court Philippe Chatrier begint niet voor 14.45 uur.

Al sinds de loting is verricht, wordt er door tennisfans uitgekeken naar het treffen tussen Alcaraz en Djokovic. Zij zijn respectievelijk als eerste en derde geplaatst in Parijs. Het wordt pas de tweede ontmoeting tussen de Spanjaard en de Serviër. Vorig jaar was Alcaraz in Madrid met 6-7 (5) 7-5 7-6 (5) te sterk voor de 22-voudig grandslamkampioen.

De andere halve finale van het mannentoernooi begint niet voor 17.30 uur en gaat tussen Casper Ruud uit Noorwegen en de Duitser Alexander Zverev.

Politie Praag pakt 23 personen op rondom finale Conference League

15:07 uur De politie in Praag heeft rondom de finale van de Conference League tussen West Ham United en Fiorentina 23 mensen aangehouden. Het betreft 22 Italianen en een Engelsman.

Zeventien supporters van Fiorentina zijn opgepakt na een aanval op supporters van West Ham in een café in het centrum van Praag, voorafgaand aan de wedstrijd. Drie worden verdacht van een misdrijf, een van geweld tegen de politie en twee van relschoppen. De andere veertien volgden instructies van de politie niet op en hebben een boete gekregen.

Drie aanhangers van West Ham United hadden lichte verwondingen na de aanval. Twee zijn ter plekke behandeld en een is naar het ziekenhuis gebracht.

Een Engelse supporter is opgepakt omdat hij na middernacht vuurwerk had afgestoken op een plein in het centrum van de Tsjechische hoofdstad.

West Ham United won de finale met 2-1 na een doelpunt van Jarrod Bowen in de 90e minuut.

Wedstrijd zonder publiek dreigt voor NAC

14:03 uur NAC moet mogelijk een thuiswedstrijd zonder publiek spelen omdat de supporters van de Bredase voetbalclub vuurwerk hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Willem II in april. Het duel moest ook twee keer worden stilgelegd en uiteindelijk worden gestaakt omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid.

NAC moet het tijdens een thuisduel in de competitie, beker of play-offs doen zonder de steun van het publiek - of een deel van het publiek - als de fans de komende twee jaar weer in de fout gaan.

Naast deze voorwaardelijke straf kreeg NAC een geldboete van 7500 euro. Volgens de club was doorslaggevend dat het vuurwerk onder grote spandoeken werd afgestoken. NAC zegt dat het hier al eerder voor is berispt.

West Ham United laat Declan Rice vertrekken

12:56 uur Declan Rice verlaat West Ham United. Voorzitter David Sullivan liet een dag na de winst van de Conference League tegen Fiorentina weten dat de aanvoerder de club kan verlaten ondanks een doorlopend contract met de optie dat te verlengen.

„We hebben hem beloofd dat hij kan gaan”, zegt Sullivan. „Hij heeft zijn zinnen gezet op een vertrek. Je kan een speler die hier niet wil blijven niet houden. Het is niet iets dat we zelf willen. We hebben hem 200.000 pond per week geboden achttien maanden geleden. Dat bod heeft hij afgeslagen”, zei de voorzitter over de contractverlenging. „Het heeft hem 10 miljoen pond gekost.”

Rice kwam als jeugdspeler over van Chelsea naar de opleiding van West Ham en maakt sinds zijn doorbraak in seizoen 2017-2018 deel uit van het team. De 24-jarige speler kwam dit seizoen in 50 wedstrijden in actie. Hij heeft meer dan 200 wedstrijden voor de ’Hammers’ gespeeld en kwam 41 keer uit voor het Engels elftal.

„De aanbiedingen zullen vanaf vandaag komen”, verwacht de voorzitter. Rice wordt in verband gebracht met een overgang naar Bayern München.

Boksfederatie IBA haalt fel uit naar IOC en stuurt waarschuwing

12.17 uur: De internationale boksfederatie IBA heeft de plannen van het Internationaal Olympisch Comité om de erkenning van de internationale boksfederatie IBA in te trekken fel veroordeeld. De boksbond noemt die „weerzinwekkend” en „puur politiek.” Ook waarschuwt de boksbond andere sportbonden dat hen eenzelfde behandeling kan wachten.

Het IOC wil de erkenning van de boksfederatie intrekken, omdat die niet zou hebben voldaan aan de eis om vergaande hervormingen in te voeren. Het Comité schorste de IBA al in 2019, vanwege bestuurlijke, financiële, scheidsrechterlijke en ethische chaos. De federatie was daarom ook niet betrokken bij de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio in 2021, dat deed het IOC zelf.

IBA laat weten alle beschuldigingen dat de bond de reputatie van de olympische beweging in gevaar heeft gebracht van de hand te wijzen en dat alle aanbevelingen van het IOC zijn gerespecteerd en opgevolgd. „We hebben de IBA transparant gemaakt en weer schoongemaakt en onze resultaten zijn publiekelijk erkend door internationale experts. Er is echter maar een organisatie die er niet in geïnteresseerd is om onze enorme vooruitgang te zien”, wijst voorzitter Oemar Kremlev naar het IOC. „We zien ons nu genoodzaakt om een eerlijk onderzoek te eisen van een bekwaam hof.”

Volgens Kremlev is dit een keerpunt, niet alleen voor het IBA, maar voor alle sportbonden. „Dit is een lakmoesproef om te zien hoe de mate van medewerking van sportbonden in de olympische beweging is.” Sterke autonome en financieel onafhankelijke bonden moeten zich bewust zijn van „de onweersproken de macht van een organisatie die geen grenzen kent”, haalt Kremlev uit naar het IOC.

Schipper Nederlandse zeilboot hongerig naar succes in Ocean Race

11.46 uur: Schipper Jelmer van Beek van de Nederlandse zeilboot van Team JAJO is blij dat hij weer van start kan gaan in de Ocean Race. Het team begint donderdagmiddag aan de etappe van het Deense Aarhus naar Den Haag, waar de boten zondagmiddag worden verwacht.

Van Beek laat weten ’hongerig’ te zijn. „We hebben lang op dit moment gewacht. We hebben hier lang naar toegewerkt en nu mogen we eindelijk weer van start. En dan ook nog eens met een etappe naar onze thuisstad Den Haag. We zijn gebrand op een goed resultaat in deze uitdagende etappe.”

Van Beek verwacht relatief weinig wind bij de start, maar ook dat die later gaat toenemen. Wat betreft de route moeten er keuzes worden gemaakt. „Er zijn op deze korte etappe met ’shipping lanes’, windparken en ’traffic exclusion zones’ veel navigatie-uitdagingen”, zegt hij. Zo mogen de boten niet door verschillende zones varen vanwege commerciële scheepvaart en windparken.

Voormalig olympisch zeiler Nicholas Heiner maakt in de etappe zijn debuut in The Ocean Race. „Deze etappe naar Den Haag is een korte en snelle etappe waarin we graag vooraan willen finishen”, kijkt hij vooruit. „Het liefst natuurlijk als eerste zodat we het Nederlands publiek een mooi feestje geven.”

Team JAJO kom uit in de VO65-klasse. De boten in die klasse varen alleen de drie ’Europese’ etappes en gaan niet de hele wereld rond zoals de boten in de IMOCA-klasse.

West Ham veroordeelt gedrag fans na hoofdwond speler Fiorentina

9.33 uur: West Ham United heeft het gedrag van de eigen fans veroordeeld in de finale van de Conference League. Aanvoerder Cristiano Biraghi van Fiorentina raakte tijdens de eindstrijd gewond aan het hoofd nadat hij was geraakt door een voorwerp dat vanaf de tribune werd gegooid. Er kwamen onder meer plastic bekers en andere voorwerpen op het veld terecht.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„We veroordelen het gedrag van een paar individuen die voorwerpen op het veld hebben gegooid. Deze acties horen niet thuis in het voetbal. Dit komt op geen enkele manier overeen met de waarden van onze voetbalclub en van een groot deel van onze fans die zich wel onberispelijk hebben gedragen”, aldus de Engelse club, die de finale met 2-1 won. De persoon die het voorwerp heeft gegooid naar Biraghi zal volgens West Ham United voor onbepaald tijd worden geschorst als hij wordt geïdentificeerd.

In de halve finales tegen AZ kreeg West Ham United te maken met ongeregeldheden door fans van de Alkmaarse club. Die bestormden de tribune met onder anderen genodigden van West Ham United na de nederlaag van AZ. Maar ook in de eerste wedstrijd in Londen ging het mis toen fans van West Ham United de familieleden van AZ-spelers en coach Pascal Jansen lastigvielen.