West Ham United laat Declan Rice vertrekken

12:56 uur Declan Rice verlaat West Ham United. Voorzitter David Sullivan liet een dag na de winst van de Conference League tegen Fiorentina weten dat de aanvoerder de club kan verlaten ondanks een doorlopend contract met de optie dat te verlengen.

„We hebben hem beloofd dat hij kan gaan”, zegt Sullivan. „Hij heeft zijn zinnen gezet op een vertrek. Je kan een speler die hier niet wil blijven niet houden. Het is niet iets dat we zelf willen. We hebben hem 200.000 pond per week geboden achttien maanden geleden. Dat bod heeft hij afgeslagen”, zei de voorzitter over de contractverlenging. „Het heeft hem 10 miljoen pond gekost.”

Rice kwam als jeugdspeler over van Chelsea naar de opleiding van West Ham en maakt sinds zijn doorbraak in seizoen 2017-2018 deel uit van het team. De 24-jarige speler kwam dit seizoen in 50 wedstrijden in actie. Hij heeft meer dan 200 wedstrijden voor de ’Hammers’ gespeeld en kwam 41 keer uit voor het Engels elftal.

„De aanbiedingen zullen vanaf vandaag komen”, verwacht de voorzitter. Rice wordt in verband gebracht met een overgang naar Bayern München.

Boksfederatie IBA haalt fel uit naar IOC en stuurt waarschuwing

12.17 uur: De internationale boksfederatie IBA heeft de plannen van het Internationaal Olympisch Comité om de erkenning van de internationale boksfederatie IBA in te trekken fel veroordeeld. De boksbond noemt die „weerzinwekkend” en „puur politiek.” Ook waarschuwt de boksbond andere sportbonden dat hen eenzelfde behandeling kan wachten.

Het IOC wil de erkenning van de boksfederatie intrekken, omdat die niet zou hebben voldaan aan de eis om vergaande hervormingen in te voeren. Het Comité schorste de IBA al in 2019, vanwege bestuurlijke, financiële, scheidsrechterlijke en ethische chaos. De federatie was daarom ook niet betrokken bij de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio in 2021, dat deed het IOC zelf.

IBA laat weten alle beschuldigingen dat de bond de reputatie van de olympische beweging in gevaar heeft gebracht van de hand te wijzen en dat alle aanbevelingen van het IOC zijn gerespecteerd en opgevolgd. „We hebben de IBA transparant gemaakt en weer schoongemaakt en onze resultaten zijn publiekelijk erkend door internationale experts. Er is echter maar een organisatie die er niet in geïnteresseerd is om onze enorme vooruitgang te zien”, wijst voorzitter Oemar Kremlev naar het IOC. „We zien ons nu genoodzaakt om een eerlijk onderzoek te eisen van een bekwaam hof.”

Volgens Kremlev is dit een keerpunt, niet alleen voor het IBA, maar voor alle sportbonden. „Dit is een lakmoesproef om te zien hoe de mate van medewerking van sportbonden in de olympische beweging is.” Sterke autonome en financieel onafhankelijke bonden moeten zich bewust zijn van „de onweersproken de macht van een organisatie die geen grenzen kent”, haalt Kremlev uit naar het IOC.

Schipper Nederlandse zeilboot hongerig naar succes in Ocean Race

11.46 uur: Schipper Jelmer van Beek van de Nederlandse zeilboot van Team JAJO is blij dat hij weer van start kan gaan in de Ocean Race. Het team begint donderdagmiddag aan de etappe van het Deense Aarhus naar Den Haag, waar de boten zondagmiddag worden verwacht.

Van Beek laat weten ’hongerig’ te zijn. „We hebben lang op dit moment gewacht. We hebben hier lang naar toegewerkt en nu mogen we eindelijk weer van start. En dan ook nog eens met een etappe naar onze thuisstad Den Haag. We zijn gebrand op een goed resultaat in deze uitdagende etappe.”

Van Beek verwacht relatief weinig wind bij de start, maar ook dat die later gaat toenemen. Wat betreft de route moeten er keuzes worden gemaakt. „Er zijn op deze korte etappe met ’shipping lanes’, windparken en ’traffic exclusion zones’ veel navigatie-uitdagingen”, zegt hij. Zo mogen de boten niet door verschillende zones varen vanwege commerciële scheepvaart en windparken.

Voormalig olympisch zeiler Nicholas Heiner maakt in de etappe zijn debuut in The Ocean Race. „Deze etappe naar Den Haag is een korte en snelle etappe waarin we graag vooraan willen finishen”, kijkt hij vooruit. „Het liefst natuurlijk als eerste zodat we het Nederlands publiek een mooi feestje geven.”

Team JAJO kom uit in de VO65-klasse. De boten in die klasse varen alleen de drie ’Europese’ etappes en gaan niet de hele wereld rond zoals de boten in de IMOCA-klasse.

West Ham veroordeelt gedrag fans na hoofdwond speler Fiorentina

9.33 uur: West Ham United heeft het gedrag van de eigen fans veroordeeld in de finale van de Conference League. Aanvoerder Cristiano Biraghi van Fiorentina raakte tijdens de eindstrijd gewond aan het hoofd nadat hij was geraakt door een voorwerp dat vanaf de tribune werd gegooid. Er kwamen onder meer plastic bekers en andere voorwerpen op het veld terecht.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„We veroordelen het gedrag van een paar individuen die voorwerpen op het veld hebben gegooid. Deze acties horen niet thuis in het voetbal. Dit komt op geen enkele manier overeen met de waarden van onze voetbalclub en van een groot deel van onze fans die zich wel onberispelijk hebben gedragen”, aldus de Engelse club, die de finale met 2-1 won. De persoon die het voorwerp heeft gegooid naar Biraghi zal volgens West Ham United voor onbepaald tijd worden geschorst als hij wordt geïdentificeerd.

In de halve finales tegen AZ kreeg West Ham United te maken met ongeregeldheden door fans van de Alkmaarse club. Die bestormden de tribune met onder anderen genodigden van West Ham United na de nederlaag van AZ. Maar ook in de eerste wedstrijd in Londen ging het mis toen fans van West Ham United de familieleden van AZ-spelers en coach Pascal Jansen lastigvielen.