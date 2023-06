Sport Kort: West Ham veroordeelt gedrag fans na hoofdwond Biraghi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

West Ham veroordeelt gedrag fans na hoofdwond speler Fiorentina

9:33 uur: West Ham United heeft het gedrag van de eigen fans veroordeeld in de finale van de Conference League. Aanvoerder Cristiano Biraghi van Fiorentina raakte tijdens de eindstrijd gewond aan het hoofd nadat hij was geraakt door een voorwerp dat vanaf de tribune werd gegooid. Er kwamen onder meer plastic bekers en andere voorwerpen op het veld terecht.

Tekst gaat verder onder de tweet.

"We veroordelen het gedrag van een paar individuen die voorwerpen op het veld hebben gegooid. Deze acties horen niet thuis in het voetbal. Dit komt op geen enkele manier overeen met de waarden van onze voetbalclub en van een groot deel van onze fans die zich wel onberispelijk hebben gedragen", aldus de Engelse club, die de finale met 2-1 won. De persoon die het voorwerp heeft gegooid naar Biraghi zal volgens West Ham United voor onbepaald tijd worden geschorst als hij wordt geïdentificeerd.

In de halve finales tegen AZ kreeg West Ham United te maken met ongeregeldheden door fans van de Alkmaarse club. Die bestormden de tribune met onder anderen genodigden van West Ham United na de nederlaag van AZ. Maar ook in de eerste wedstrijd in Londen ging het mis toen fans van West Ham United de familieleden van AZ-spelers en coach Pascal Jansen lastigvielen.