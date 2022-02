De Kuip is ’uitverkocht’ voor stadsderby tegen Sparta

Komend weekeinde wordt de Eredivisie hervat en mogen de clubs dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen voor het eerst sinds half november weer publiek ontvangen. Ondanks de grote wens van alle clubs om meer toeschouwers binnen te laten in hun stadions, houdt het kabinet vooralsnog vast aan een bezetting van maximaal een derde van de capaciteit. Voor De Kuip betekent dat ongeveer 16.000 mensen.

Vanaf maandag 18.00 uur kregen de meer dan 30.000 seizoenkaarthouders de mogelijkheid om een kaart te claimen voor Feyenoord - Sparta. Nog dezelfde avond was er geen ticket meer beschikbaar. Indien de huidige maatregelen en aantallen ook gelden bij de volgende thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Cambuur op zondag 20 februari, dan krijgen de seizoenkaarthouders die geen kaart hebben kunnen bemachtigen voor het duel met Sparta voorrang. „Hoewel Feyenoord liever meer supporters had kunnen toelaten, is de club blij met de terugkeer van het Legioen in De Kuip. Ook spelers en staf kijken er reikhalzend naar uit weer voor publiek te kunnen spelen”, meldt de club.

PSV

PSV hanteert een vergelijkbare methode. Door de beperkte stadionbezetting kan de Eindhovense club niet alle seizoenkaarthouders een plaats in het Philips Stadion bieden voor de confrontatie met AZ komende zaterdag. Om de toegangskaarten zo eerlijk mogelijk te verdelen, start de club dinsdag de ticketuitgave voor de komende twee competitiewedstrijden, dus ook die tegen SC Heerenveen op 20 februari. Seizoenkaarthouders kunnen een ticket voor één van deze twee wedstrijden reserveren.