Stefan Pettersson brengt bezoekje aan Ajax

Stefan Pettersson won in 1992 de UEFA Cup met Ajax. Hier naast toenmalige trainer Louis van Gaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

DOHA - Een bijzondere gast op de eerste training van Ajax in Qatar vanochtend. Op het Onaiza Park - in de buurt van de Corniche, de promenade langs de kust - kwam Stefan Pettersson even langs om gedag te zeggen.