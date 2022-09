Van Gaal: ’De taal van de trainer wordt in de kleedkamer gesproken’

Van Gaal beschikt allereerst over een fitte selectie. „Ja, iedereen is fit. Maar dat is ook niet gek, want ik heb al vaker gezegd dat het Nederlands elftal geen revalidatiecentrum is.” Binnen die selectie constateert de 71-jarige oefenmeester eveneens dat iedereen goed wordt opgevangen. „Er is een duidelijke hiërarchie binnen deze groep. Er zijn spelers die leiding geven, er zijn spelers die volgen en dan zijn er nog jongere spelers die nog meer moeten leren en volgen. Kenneth Taylor en Devyne Rensch hebben bijvoorbeeld veel aan die hiërarchie. Het is voor hen makkelijker, omdat de taal van de trainer in de kleedkamer wordt gesproken.”

Keepers

De afgelopen week was er veel te doen om de keeperstest, waarbij de doelmannen van Oranje werden geanalyseerd op hun kwaliteiten als het gaat om strafschoppen. Van Gaal beraadt zich nog op wat te doen met de uitkomsten van de test. „Ik heb altijd gedacht dat je strafschoppen kunt trainen. Je kunt niet het moment trainen, en het moment kun je ook niet voorzien, maar je kunt wel je trap automatiseren. Je kunt ook wetenschappelijk onderbouwen wat bijvoorbeeld een keeper gaat doen. De jongens zijn allemaal getest, daar krijg ik nog rapporten van en dan moet ik kijken of ik er iets mee ga doen.”

Voor Tim Krul is het WK in Qatar een gepasseerd station, zo liet Van Gaal blijken. De keeper, die tijdens het WK van 2014 nog uitblonk meldde zich af voor de test. „,Tim heeft mij gebeld om te zeggen, dat hij daarvoor past. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, dat hij daarvoor past. Dat vond ik natuurlijk jammer, want ik ken ook die cijfers van alle keepers. Tim Krul heeft afgezegd voor de test. Hij was niet geselecteerd voor de rol van keeper. Dan is er natuurlijk geen toekomst. De consequentie van zijn beslissing is, dat hij sowieso niet bij de WK-selectie zit.”

Polen

Van Gaal blikte uiteraard ook nog vooruit op het aanstaande treffen met Polen. „De vorige keer speelden we erg goed tegen Polen, het was een geweldige trainigspartij, maar we scoorden niet genoeg. Graag zou ik zien dat we werkten aan het krijgen van minder tegengoals, want dat gebeurt teveel. Het is interessant om te zien hoe we ons zullen wapenen tegen een spits als Lewandowski, die er in Rotterdam niet bij was.”