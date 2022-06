’Eerst aantal seizoenen Ajax, ooit bondscoach’

Zodra ze besluit te stoppen, wordt het haar doel om lángs de lijn een leider te worden. „Dat is wel mijn ambitie, ja. Ik heb mijn diploma’s UEFA C en B en wil ook mijn UEFA A halen. Ooit wil ik bondscoach worden.” Maar eerst voetbalt Spitse nog een aantal seizoenen bij Ajax. De contractverlenging is zo goed als rond. „Ik wil het graag voor het EK geregeld hebben, zodat ik me in Engeland op het voetbal kan focussen.”

Presteren op het EK en wachten op mogelijke interesse van een buitenlandse club is geen optie. „Ik heb al zoveel toernooien gespeeld, en vaak best goed, maar ook toen kwam er niet altijd iets voorbij. Als een club je echt wil, hoef je ook niet per se te shinen op een toernooi. Ik sluit een buitenlands avontuur niet per se uit, maar ben op dit moment heel blij om voor Ajax te voetballen.”