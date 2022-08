Serena Williams kondigt aan niet lang meer te tennissen: ’Dan kies ik voor mijn familie’

,,Ik wil jullie vertellen dat ik bezig ben met een evolutie richting de uitgang van het tennis. Ik ben op een pad richting andere belangrijke dingen in het leven”, stelt Williams in een monoloog in de Amerikaanse Vogue.

De tennisster is van plan om haar gezin, ze heeft al een dochtertje, uit te breiden. Iets wat volgens Williams niet samengaat met een nog veel langere topsportcarrière. ,,Ik wil niet niet nog een keer zwanger én atleet zijn. Ik wil me vol op het tennis storten, of helemaal niet, maar als ik moet kiezen tussen het uitbreiden van mijn palmares of mijn familie, kies ik voor het laatste. Ik word deze maand 41. Iéts moet ik opgeven.”

Williams won tot dusver 23 grandslamtitels, eentje minder dan Margaret Smith-Court. ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat record niet wil. Maar ik denk er niet elke dag aan. Als ik in een grandslamfinale sta, dan denk ik aan dat record. Misschien heb ik er wel te veel aan gedacht en heeft dat me niet geholpen. Ik weet dat veel fans hadden gehoopt dat ik tijdens Wimbledon op gelijke hoogte was gekomen en het record tijdens de US Open had overgenomen, om vervolgens te zeggen: ’See ya!’ Dat snap ik heel goed. Dat had prachtig geweest, maar ik ben helemaal niet bezig met een ceremonieel afscheid op de baan. Ik ben sowieso verschrikkelijk slecht in vaarwel zeggen.

"Ik vind het ook niet eerlijk, als ik een man was geweest, had ik dit niet hoeven schrijven"

Williams won in haar carrière 23 grandslamtitels. Maandag won ze haar eerste wedstrijd in ruim een jaar tijd. De tennisster kwam vanwege een blessure lange tijd niet in actie. Ze doet nu in Toronto mee aan een WTA-toernooi ter voorbereiding op de US Open. Ze won in 2017 op de Australian Open voor het laatst een grandslamtoernooi.

,,Ik had nooit hoeven willen kiezen tussen tennis en mijn gezin. Ik vind het ook niet eerlijk. Als ik een man was geweest, had ik dit niet hoeven schrijven. Dan had ik kunnen blijven sporten en winnen, terwijl mijn vrouw het zware werk deed. Dan had ik misschien wel een soort Tom Brady geweest. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het geweldig om een vrouw te zijn, net zoals ik het prachtig vond om zwanger te zijn van onze dochter Olympia. Bijna bewerkstelligde ik het onmogelijke. Veel mensen realiseren zich niet dat ik twee maanden zwanger was toen ik in 2017 de Australian Open won.”

Williams kijkt ook zeker niet uit naar haar afscheid. ,,Ik weet dat veel sporters dat normaliter wel hebben. Had ik dat maar. Het doet me veel pijn. Stoppen wordt het zwaarste wat ik ooit gedaan heb. Ik haat het nu al. Het verscheurt me: ik wil niet dat het straks over is, maar aan de andere kant, ben ik klaar voor wat er komt.”