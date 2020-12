José Mourinho neemt het op voor Steven Bergwijn na missers

De voormalig PSV’er miste in het duel van afgelopen woensdag met Liverpool twee grote kansen en kreeg veel kritiek op social media na de 2-1-nederlaag.

„Ik weet niet wat ik anders kan doen dan de speler laten weten dat bij deze club iedereen er samen verantwoordelijk voor is”, zei Mourinho tijdens de persconferentie in de aanloop naar het duel met Leicester City van zondag.

„We verliezen, winnen en spelen gelijk met z’n allen”, aldus de Portugese coach. „Dus hij heeft ons en wij hem. Hierbinnen voelen we geen individuele kritiek, dit gaat ons allemaal aan, dus geen probleem. Hij is een van mijn jongens, punt. Er is geen enkele reden om hem uit te joelen of het persoonlijk te maken. Hij is een goede professional, werkt hard voor het team en geeft alles wat hij heeft.”