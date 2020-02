Wout Poels: ’Ik ben heel gelukkig voor Froome’

Team Ineos in actie. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het was een emotionele terugkeer in het peloton voor Chris Froome. Toen hij vorig jaar juni in de kreukels lag na een vreselijke crash dachten velen dat het tijdperk van de viervoudig Tour-winnaar ten einde was. Het was zelfs de vraag of hij überhaupt van zijn gebroken dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervels zou herstellen. „Drie maanden geleden liep ik nog mank. Dat ik er weer bij ben is voor mij al een grote overwinning.”